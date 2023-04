Po opravičilu Mane trenira z ekipo, a v soboto ne bo igral

Nemška bundesliga se sedem krogov pred koncem lomi. Bayern München ima dve točki prednosti pred Dortmundom. Z novim trenerjem so na prvih dveh ligaških tekmah zmagali, nato pa sredi tega tedna visoko izgubili z Manchestrom Cityjem v ligi prvakov, po tekmi pa je sledil še spor v slačilnici. Thomas Tuchel je odločen, da to na tekmo 28. kroga s Hoffenheimom (sobota ob 15.30) ne bo vplivalo.

Bayern München ima na vrhu prve bundeslige 58 točk, dve več od Borussie Dortmund. S Thomasom Tuchlom so dobili obe tekmi, prvo prav proti Borussii. Favoriti so tudi na sobotni tekmi s Hoffenheimom, ki zaseda 14. mesto v 18-članski ligi. Ta ima devet zmag manj oziroma 30 točk manj. A kakšno je stanje v slačilnici Bayerna, potem ko sta se po porazu z Manchestrom Cityjem sporekla Sadio Mane in Leroy Sane? Ker je udaril soigralca, je klub Maneja suspendiral za eno tekmo in proti Hoffenheimu ne bo igral.

Tuchel o Maneju: Opravičil se je

Sadio Mane Foto: Guliver Image "Nismo prva ekipa, ki se ji je zgodilo kaj takega. In najbrž ne bomo zadnja," je na petkovi novinarski konferenci dejal trener Tuchel. "Imeli smo dober, pozitiven pogovor. Vse smo razjasnili." Tuchel verjame, da se bo Mane po tekmi suspenza vrnil na zelenico z bistro glavo. "Sam ga bom prvi branil. Dolgo ga že poznam. Poznam ga kot pravega profesionalca. Nikoli prej ni storil ničesar narobe. Misli samo na nogomet. Ima moje polno zaupanje. Imel ga je in ga ima tudi po tej napaki." Dodaja, da vsak lahko kdaj naredi napako. Ker pa je bilo to v nasprotju z Bayernovim kodeksom, so ga pač morali suspendirati za eno tekmo. "Opravičil se je. O iskrenosti opravičila ne dvomimo. In zato ga zagovarjam."

