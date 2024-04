Liga prvakov zagotovljena, še zmaga ali dve in so prvaki

Sedem krogov pred koncem prve nemške Bundeslige ima vodilni Bayer Leverkusen tolikšno prednost, da ima za naslednjo sezono že zagotovljeno mesto v ligi prvakov, ki pripada prvima dvema ekipama. Peti Leipzig ima namreč že 23 točk zaostanka. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta danes gostovala v Freiburgu. Mladi slovenski napadalec čaka na zadetek v bundesligi vse od 24. februarja, ko je izgubil v Münchnu (1:2).

To sezono v prvi nemški Bundesligi še neporaženi Bayer Leverkusen (23 zmag in štirje remi za 73 točk) ima pred drugouvrščenim Bayernom iz Münchna 13 točk prednosti. Do konca prvenstva jih je moč osvojiti še 21. Preobrat v bitki za prvaka se zdi malo verjeten. Bayer v tokratnem 28. krogu danes gostuje v Berlinu pri Unionu, ranjeni Bayern, ki je v prejšnjem izgubil z Borussio Dortmund, pa v Heidenheimu.

Derbi kroga igrata Stuttgart in Dortmund, ki sta na tretjem in četrtem mestu, med njima pa je štiri točke razlike. Tri točke za Borussio je Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki danes soboto gostuje v Freiburgu. Rdeči biki zaradi poškodbe mišice ne morejo računati na Danca Yussufa Poulsena.

