V živo: Borussia Dortmund vodi, Bayern se želi maščevati klubu, ki ga je pred dnevi šokiral v pokalu

Prvega aprila sta se Bayern in Dortmund pomerila med sabo, s 4:2 so zmagali Bavarci in tako povedli na prvenstveni lestvici. Sanjski debi torej za novega trenerja Münchna Thomasa Tuchla, ki je pred leti vodil tudi Borussio. Krog prej je sicer Bayern izgubil proti Bayerju iz Leverkusna. Obe ekipi pa torej težko delo čaka tudi na velikonočno soboto, saj je Freiburg na četrtem mestu bundeslige, Union Berlin pa na tretjem.

Nemško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 8. april:

Nedelja, 9. april: