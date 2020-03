Zvezdnik Bayerna ogorčen, Rummenigge pojasnjuje: Izgubili bi več kot sto milijonov evrov

Konec tedna bo v Evropi spremljala prvoligaški nogomet le še peščica držav. Med njimi je tudi Nemčija. Vodstvo bundeslige je v petek sprejelo odločitev, da bo odigrana še večina srečanj 26. kroga, nato pa bo sezona zaradi strahu pred širitvijo izbruha koronavirusa začasno prekinjena. Ni jih malo, ki se sprašujejo, zakaj se je vodstvo odločilo za takšen korak.

Prvi mož Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je odločitev, ki v Nemčiji dviga prah, upravičil s pomembnostjo finančnih sredstev. Poudaril je, kako bi klubi v primeru odpovedi tekem ostali brez ogromnega zaslužka zaradi prodaje televizijskih pravic. Rummenigge je omenil, da bi bila izguba izražena s tromestnim številom milijonov evrov, kar pomeni, da bi znašala vsaj sto milijonov evrov. Dodal je, da bi brez tega zaslužka veliko majhnih in srednje velikih klubov naletelo na finančne težave. Zato je odločitev vodstva tekmovanja, da se 26. krog odigra, a brez prisotnosti gledalcev, označil za pravilno.

Zvezdnik Bayerna Thiago Alcantara meni drugače. ''To je noro. Nehajte se norčevati, stopite na realna tla. V tem trenutku so bolj pomembne stvari kot pa šport,'' je sporočil Španec, ko je izvedel, da bo njegov klub v soboto vendarle odigral tekmo proti Unionu.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.