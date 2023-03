Dortmund po strelskih vajah začasno na vrh, novo razočaranje za Kampla

V nemškem prvenstvu se nadaljuje hud boj za naslov. Nogometaši Borussie Dortmund so na tekmi 25. kroga s 6:1 odpihnili Köln in se po remiju v prejšnjem krogu vrnili na zmagovite tirnice. Z odigrano tekmo več so se tako vsaj do nedelje povzpeli na vrh. Pred tem krogom vodilni Bayern Műnchen v nedeljo igra z Bayerjem iz Leverkusna. Tretjeuvrščeni Union Berlin je z 2:0 premagal Eintracht iz Frankfurta.

Rumeno-črni iz Dortmunda so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko so med 15. in 36. minuto zabili kar štiri gole. Najprej je zadel Raphael Guerreiro, nato pa še Sebastien Haller, Marco Reus in Donyell Malen. Za medle goste iz Kölna je v končnici prvega polčasa zadel Davie Selke, v drugem polčasu pa sta njihovo usodo zapečatila Haller in Reus.

Tretjeuvrščeni RB Leipzig je po katastrofi proti Manchester Cityju v ligi prvakov, ko je dobil kar sedem golov, zdaj doživel še razočaranje v domačem prvenstvu. Z 1:0 ga je premagal šele 14. na lestvici Bochum. Kevin Kampl je odigral celotno tekmo. Edini gol pa je za gostitelje v 48. minuti dosegel srbski branilec Erhan Mašović.

Krog sta v petek odprla Borussia Mönchengladbach in Werder Bremen z remijem 2:2. Za gostitelje sta zadela Francoz Marcus Thuram in Florian Neuhaus, za Werder pa je oba gola prispeval Marvin Ducksch.

