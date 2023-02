V živo: Borussia ušla Bayernu in Unionu, ki igrata med sabo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrhu razpredelnice nemške bundeslige že dolgo ni bilo tako izenačeno. Nogometaši Borussie Dortmund so v 22. krogu v gosteh ugnali Hoffenheim (1:0) in začasno skočili na prvo mesto. Pred branilcem naslova Bayernom in pa največjim presenečenjem sezone, Unionom iz Berlina, ki prav zdaj igrata med sabo. RB Leipzig je s pomočjo Kevina Kampla premagal Eintracht iz Frankfurta.