Gneča pri vrhu, senzacija sezone prihaja k Bayernu

Na vrhu razpredelnice nemške bundeslige že dolgo ni bilo tako izenačeno. Desetkratni zaporedni prvak Bayern je zbral 43 točk, toliko pa jih imata tudi Borussia Dortmund in Union Berlin. Blizu so tudi Freiburg, Kamplov Leipzig in Eintracht, tako da bi spomladanski del v Nemčiji postregel s pestrim razpletom. V uvodnem dejanju 22. kroga se bosta zvečer pomerila Mainz in Borussia Mönchengladbach.