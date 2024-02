Bayer ne popušča, Bayern mu sledi

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Bayerna iz Münchna so v 20. krogu nemškega prvenstva zabeležili zmagi, s čimer razlika med vodilnima kluboma ostaja dve točki. Bayer ima 52 točk, Bayern pa 50.

Nogometaši iz Leverkusna so gostovali pri zadnjeuvrščenem Darmstadtu in zanesljivo slavili z 2:0. Oba zadetka za lekarnarje je dosegel Nathan Tella. Bayer je imel ves čas pobudo in lepše priložnosti, s tremi točkami pa je ohranil razliko do prvih zasledovalcev. To so nogometaši Bayerna, ki so imeli na domačem igrišču več težav z Borussio Mönchenglabach. Gostje so na Allianz Areni povedli v 35. minuti, ko je zadel Nico Elvedi, še pred polčasom pa je izenačil Aleksandar Pavlović. V izenačenem drugem polčasu je Bayern prikazal nekaj več in po 24. golu v sezoni Harryja Kana tudi povedel. Prednost so varovanci Thomasa Tuchla do konca še povišali prek Matthijsa de Ligta za končnih 3:1.

Na tretjem mestu je Stuttgart, ki ima po zmagi proti Freiburgu v gosteh z 2:1 12 točk zaostanka za vrhom. Stuttgart je od 18. minute igral z nogometašem več na zelenici, še pred tem pa je povedel z 2:0 po golih Deniza Undava in Chrisa Führicha.

Borussia Dortmund je pričakovala več, a so bili borbeni nogometaši Heidenheima vsaj enakovredni, ob koncu tekme pa so imeli celo priložnost za zmago, a je Kevin Sessa z glavo iz neposredne bližine za las zgrešil podajo pred gol. Tako ostaja Heidenheim edino moštvo med 54 v bundesligi, ki ga Dortmund še ni premagal, saj se je prva medsebojna tekma jeseni končala z 2:2.

Šeško proti najljubšemu tekmecu

Marco Rose po treh zaporednih porazih Leipziga še uživa podporo klubskega vodstva. Foto: Guliverimage

V nedeljo bo RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla gostil berlinski Union, katerega zaradi kazni, na nedavnem gostovanju v Münchnu je udaril zvezdnika Bayerna Leroyja Saneja, ne bo smel voditi Hrvat Nenad Bjelica. V težavah pa je tudi trener rdečih bikov Marco Rose. Po treh zaporednih porazih se je naposlušal kritik, a športni direktor Rouven Schröder sporoča, da še vedno uživa polno podporo vodstva. Leipzig je po slabših rezultatih padel na peto mesto.

Šeško, ki naj bi začel dvoboj od prve minute in znova sestavljal udaren napadalni dvojec z Belgijcem Loisom Opendajem, je v tej sezoni v prvenstvu dosegel štiri zadetke. Dva izmed njih je v jesenskem delu dosegel prav na gostovanju pri Unionu. Bo uspešen še na domači tekmi z Berlinčanki, ki se borijo za obstanek?

