Kamplovi ob vrnitvi Wernerja dvakrat vodili, na koncu pa nesrečno remizirali

Nogometaši Red Bull Leipzig so v 2. krogu nemške bundeslige proti Kölnu dvakrat vodili, a na koncu remizirali, pod avtogol za končnih 2:2 se je podpisal Hrvat Joško Gvardiol. Leipzig je sicer v vodstvo popeljal povratnik Timo Werner, Kevin Kampl je igral v drugem polčasu, v katerem so imeli rdeči biki igralca manj. Že v petek sta se pomerila Freiburg in Borussia Dortmund. Zmagala je slednja s 3:1, čeprav je po prvem polčasu zaostajala.

Leipzig je v prvem polčasu hitro dosegel dva gola, a so sodniki tako zadetek Danija Olma kot Christopherja Nkunkuja razveljavili zaradi igre z roko in prepovedanega položaja. Nato pa je v 31. minuti mrežo tekmecev zatresel povratnik v dresu Leipziga Timo Werner, a je sledilo hitro izenačenje, rezultat prvega polčasa je postavil Florian Dietz. Gostitelji so ob koncu polčasa ostali brez Dominika Szoboszlaija, ki je dobil rdeči karton. V drugem delu je Nkunku zadel za drugo vodstvo domačih, a je nato Joško Gvardiol žogo preusmeril v lastno mrežo za končnih 2:2. Kevin Kampl je srečanje začel na klopi, v igro je vstopil v drugem polčasu. To je še drugi remi Leipziga v novi sezoni nemškega prvenstva.

V nedeljo pa bo čustveno na Bavarskem, saj se bo prvič, odkar je zapustil vroči stolček Bayerna, na Allianz Areni mudil Niko Kovač. Nekdanji hrvaški selektor bo pri Bayernu, ki je v prvem krogu napolnil mrežo Eintrachtu (6:1), gostoval z Wolfsburgom.

Nemško prvenstvo, 2. krog: Petek, 12. avgust:

Freiburg : Borussia Dortmund 1:3 (1:0)

Gregoritsch 35.; Bynoe-Gittens 77., Moukoko 84., Wolf 88. Sobota, 13. avgust:

Bayer Leverkusen : Augsburg 1:2 (1:1)

Aranguiz 43.; Jensen 15., Hahn 82. Hertha Berlin : Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Serdar 3.; Kamada 48. RB Leipzig : Köln 2:2 (1:1)

Werner 36., Nkunku 56.; Dietz 40., Gvardiol 72./ag; R.K.: Szoboszlai 45.+1/Leipzig

Kevin Kampl/Leipzig je igral od 46. minute Hoffenheim : Bochum 3:2 (2:2)

Baumgartner 14., Kabak 23., Dabbur 88; Zoller 10., 13. Werder Bremen : Stuttgart 2:2 (1:1)

Fullkrug 4., Burke 90.+6; Endo 38., Silas 77.



18.30 Schalke - Borussia Mönchengladbach Nedelja, 14. avgust:

15.30 Mainz - Union Berlin

17.30 Bayern München - Wolfsburg