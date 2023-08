V pričakovanju Šeškovega debija v bundesligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

RB Leipzig je pred dvema tednoma novo klubsko sezono odprl z zmago na nemškem superpokalu proti Bayernu iz Münchna in to s kar 3:0. Nato pa v prvem krogu bundeslige z 2:3 izgubil z Bayerjem iz Leverkusna. Trener Marco Rose je bil zelo razočaran, potarnal je, da na igralce vplivajo govorice o morebitnih prestopih (omenjata se odhoda Danija Olma in Mohameda Simikana).

Novinec v vrstah Leipziga Benjamin Šeško je na superpokalni tekmi igral zadnjih 26 minut, na uvodni prvenstveni pa ni bil v kadru. Muči ga namreč lažja poškodba vnete tetive. Tudi ta teden je še treniral po prilagojenem programu. Trener je upal, da bo vendarle nared za igro. In očitno je. Je na klopi za rezervne nogometaše. Od prve minute bo igral Kevin Kampl.

