Bayern po superpokalnem uspehu po prvo ligaško zmago

V torek sta se v superpokalnem srečanju udarila večna tekmeca Bayern in dortmundska Borrusia, uspešnejši so bili Bavarci in v svoje vitrine pospravili prvo lovoriko v novi sezoni. Sedaj obe moštvi, tako kot vse preostale nemške prvoligaše, čaka nov prvenstveni izziv. Krog odpirata Leipzig Kevina Kampla in vodilni Stuttgart.