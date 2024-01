Šeško brez zmage že 40 dni, ta bi veliko štela

Foto: Reuters Bayern München se je po porazu z Werdwerjem sicer že pobral z zmago na zaostali tekmi 13. kroga nad Unionom iz Berlina, v soboto popoldne ga čaka desetouvrščeni Augsburg. Bavarci so štiri točke za vodilnim Bayerjem, ki bo v soboto zvečer v Leverkusnu gostil Mönchengladbach.

Med sabo pa v soboto ob 15.30 igrata tretji Stuttgart in četrti Leipzig, ki sta že 14 oziroma 15 točk za Bayerjem. Stuttgart je na zadnjih dveh tekmah izgubil proti Bochumu in Mönchengladbachu, Leipzig pa proti Bayerju in Erintrachtu, pred tem pa še remiziral z Werderjem. Benjamin Šeško in soigralci so pravzaprav brez zmage v nemškem prvenstvu že od 16. decembra. Ta tekma torej za obe ekipi veliko šteje.

