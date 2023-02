Bayern po prvo letošnjo zmago k staremu znancu

V uvodni tekmi 19. kroga nemškega prvenstva se bosta udarila Augsburg in Bayer Leverkusen, v soboto pa lahko Union Berlin in Kamplov RB Leipzig, če bosta premagala Mainz oziroma Köln, skočiti na vrh lestvice in prehitita Bayern. Bavarci bodo na delu šele v nedeljo, ko bodo gostovali pri nepredvidljivemu Wolfsburgu, ki ga vodi nekdanji strateg Bayerna Niko Kovač.

Za enega izmed vrhuncev 19. kroga bundeslige bosta v Dortmundu poskrbela Borussia in Freiburg, ki sta v tej sezoni osvojila 34 točk in sta soseda na lestvici. Izbranci Edina Terzića so doma zelo uspešni, saj so dobili kar 13 od zadnjih 14 domačih tekem.

Bayern, ki poskuša v tej sezoni osvojili že rekordni 11. zaporedni naslov, leta 2023 še ni zmagal. Trikrat zapored je remiziral z 1:1, tokrat pa ga čaka gostovanje v Wolfsburgu, na katerem bi lahko v dresu Bavarcev debitiral Portugalec Joao Cancelo.

Nemško prvenstvo, 19. krog:

Petek, 3. februar:

Sobota, 4. februar:

Nedelja, 5. februar: