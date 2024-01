V živo: Dortmund polni mrežo Kölnu, Šeško in soigralci proti edini neporaženi ekipi

Petkova tekma 18. kroga nemške bundeslige, s katerim bi se morala začeti druga polovice sezone, je zaradi slabega vremena prestavljena (Mainz - Union Berlin). Tako se bo igralo samo v soboto in nedeljo. Vodilni Bayer Leverkusen ob 18.30 gostuje v Leipzigu pri ekipi Benjamina Šeška in Kevina Kampla. Borussia Dortmund pravkar gostuje pri Kölnu.

RB Leipzig je izgubil stik v vrhom prve nemške nogometne lige. Na 17 tekmah so Benjamin Šeško in soigralci zmagal desetkrat, trikrat igrali neodločeno in štirikrat izgubili. Nazadnje jih je premagal Eintracht Frankfurt, pred tem so remizirali z Werderjem iz Bremna. To soboto bo naloga samo še težja, saj vodilni Bayer Leverkusen sploh še ne pozna poraza (14 zmag in trije remiji). Ko sta se ekipi pomerili v prvem delu sezone (avgusta), je Bayer zmagal s 3:2. Ekipi na lestvici loči že 12 točk.

Šeško je v svoji prvi sezoni v prvi nemški bundesligi zabil tri gole, zadnjega konec oktobra Kölnu. V prvi enajsterici je začel samo na štirih tekmah, nazadnje prav v prejšnjem krogu.

Branilec naslova Bayern München, ki je štiri točke za Bayerjem, v nedeljo gosti Werder. Tako kot Leverkusen je v nizu treh zaporednih zmag.

