V živo: Pravljica Bayerja se nadaljuje, kakšen bo odgovor Bayerna?

Vodilni Bayer Leverkusen je na derbiju v Leipzigu zmagal s 3:2. Edini nemški klub, ki v tej sezoni še vedno ne pozna poraza, je na Red Bull Areni dvakrat zaostajal, a se vselej vrnil, nato pa z zadetkom Piera Hincapieja v sodnikovem podaljšku prišel do dragocene zmage. Benjamin Šeško je odigral 74 minut in zapravil tri priložnosti za zadetek, Kevin Kampl pa je odigral zadnjih 16 minut. Borussia Dortmund je v Kölnu zmagala kar s 4:0. Bayern pravkar gosti Werder iz Bremna.

Petkova tekma 18. kroga nemške bundeslige, s katerim bi se morala začeti druga polovice sezone, je bila zaradi slabega vremena prestavljena (Mainz - Union Berlin).

V Leipzigu, kjer je Benjamin Šeško za domačo ekipo začel v prvi postavi, je v derbiju kroga gostoval vodilni Bayer Leverkusen. V tej sezoni še ni izgubil, zato je bilo veselje saške ekipe, ki je hitro povedla, še toliko večje. V sedmi minuti je zadel mladi Nizozemec Xavi Simons. A podobno učinkovit je bil Bayer v nadaljevanju, ko je že v 47. izenačil Nathan Tella. Domači so spet vodili po zadetku Loisa Opende (56.), a je sedem minut pozneje spet izenačil Jonathan Tah.

Neporaženi Leverkusen s trenerjwem Xavijem Alonsom in izjemno razpoloženemi ter uigranimi varovanci ostaja hit nemškega prvenstva. Foto: Reuters

Na koncu so bili vendarle bolj zadovoljni gostje, saj je že v sodnikovem dodatku Piero Hincapie dosegel zmagoviti gol. Šeško, ki je na srečanju ogromno pretekel in zapravil tri priložnosti za zadetek, je igral do 74. minute, ob četverni menjavi je takrat v igro vstopil tudi drugi Slovenec pri Leipzigu Kevin Kampl.

Navijači povzročali prekinitve

V soboto je na več tekmah prišlo do krajših prekinitev, ki so jih povzročili navijači. Ti v Nemčiji redno protestirajo zaradi dogovora vodstva nemške lige (DFL), ki omogoča vstop tujim investitorjem v nemški nogomet. Tako so gledalci na tekmi v Kölnu na igrišče zmetali večjo količino čokoladic, zavitih v zlat papir, tako da je bil dvoboj dlje časa prekinjen.

🚨The Borussia Dortmund game has been paused for a while now as Köln fans protest against outside investment destroying the sport by throwing loads of chocolate coins onto the pitch

👏 #KOEBVB pic.twitter.com/xHzJijdOu1 — football b*stards (@FootballBstards) January 20, 2024

V Bochumu pa so po prvem polčasu za več kot pol ure prekinili dvoboj oziroma ga niso nadaljevali, ker na tribunah niso mogli zagotoviti varnosti in sprostiti evakuacijskih poti na stadionu. Ko so se strasti umirile, so se veselili domači, ki so po zadetku Matuša Bera iz ene redkih priložnosti povedli v 50. minuti, minimalno prednost pa uspešno branili do konca. Stuttgart je na ta način zapravil priložnost, da bi se približal Bayernu, a po večerni tekmi vendarle ostal pred Leipzigom.

Poker Dortmunda pri predzadnjem Kölnu

Najboljšo predstavo je v uvodnih sobotnih tekmah pokazala Borussia Dortmund. S predzadnjim Kölnom ni imela težav, za končnih 4:0 so poskrbeli Donyell Malen z dvema goloma, Niclas Füllkrug in Youssoufa Moukoko.

Nizozemec Donyell Malen (Borussia Dortmund) je na stadionu RheinEnergie v Kölnu, kjer bo Slovenija 25. junija na Euru 2024 nastopila proti Angliji, dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage

Freiburg je s 3:2 premagal Hoffenheim, zmagoviti gol je dosegel Roland Sallai v 85. minuti, potem ko so domači nekaj minut prej ostali brez Manuela Guldeja po drugem rumenem kartonu. Freiburg je sicer vodil z 2:0, a je gostujoča zasedba izid v 77. minuti izenačila.

Eintracht, ki lovi priključek z mesti tik pod vrhom, pa je doživel razočaranje v Darmstadtu; vodil je z 2:0, a so domači najprej izenačili, v sodnikovem dodatku pa je Oscar Vilhelmsson zadnjeuvrščeni ekipi priboril veliko točko. Heidenhem in Wolfsburg pa sta igrala 1:1.

Branilec naslova Bayern München, ki z dvema tekmama manj za vodilnim Bayerjem zaostaja sedem točk, pravkar gosti Werder.

Nemško prvenstvo, 18. krog:

Petek, 19. januar:

Sobota, 20. januar:

Nedelja, 21. januar:

Lestvica: