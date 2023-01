Kamplov Leipzig končal zmagoviti niz zvezdnikov Bayerna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leipzig in Bayern München sta se razšla z remijem.

Konec je zimskega počitka tudi za najboljše nemške nogometne klube. Bundesliga je v leto 2023 vstopila spektakularno, z derbijem med Kamplovim Leipzigom in vodilnim Bayernom, ki v tej sezoni lovi izjemen rekord, 11. zaporedni državni naslov. Moštvi sta se razšli brez zmagovalca (1:1), Bayern prvič po šestih zaporesnih zmagah v prvenstvu ni vknjižil vseh treh točk.

Bayern je danes že nastopil z novo vratarsko okrepitvijo, Yannom Sommerjem, ki je pogodbo podpisal v četrtek. Švicar še kot vratar Gladbacha v Leipzigu še nikoli ni zmagal, ta tradicija se je nadaljevala tudi danes. Na moštveni ravni pa so imeli v dvoboju, ki v Nemčiji hitro pridobiva status novega derbija, prednost Bavarci, saj so do danes v 15 uradnih tekmah s saško ekipo doživeli le en poraz.

V prvem polčasu sta bili moštvi enakovredni, Bayern je sicer dosegel gol, a je bil Leon Goretzka v prepovedanem položaju. Obveljal pa je zadetek po protinapadu v 37. minuti, zadel je Eric Maxim Choupo-Moting.

Leipzig je odgovoril na začetku drugega dela, ko je po zmedi v kazenskem prostoru gostov žogo v mrežo potisnil Marcel Halstenberg. To je bil tudi končni izid tekme, do konca so imeli sicer domači rahlo terensko premoč, a še kakšnega zadetka ni bilo.

