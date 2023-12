Nova priložnost za Šeška in Kampla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zanimivem koncu tedna v bundesligi in ponedeljkovem žrebu lige prvakov se bo že danes nadaljeval boj za prestižno lovoriko nemškega prvenstva. Že za uvod bo na delu RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom, ki bo gostoval pri 14. Werderju iz Bremna. Leipzižani so sicer v ponedeljek dobili nasprotnika v osmini finala lige prvakov, kjer jih čaka težko delo proti rekorderjem tekmovanja Real Madridu.