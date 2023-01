Za začetek velika poslastica: Kamplov Leipzig izziva zvezdnike Bayerna

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Trener Bayerna Julian Nagelsmann je še vedno mnenja, kako sta Bavarcem v boju za naslov najbolj nevarna RB Leipzig in Borussia Dortmund. Rdeči biki so po prihodu trenerja Marca Roseja dvignili formo in od septembra izgubili le dva dvoboja, rumeno-črni, ki jih je Bayern v jesenskem delu prehitel za devet točk, pa vstopajo v spomladanski del okrepljeni, saj se vrača napadalec Sebastien Haller. Nekdanji as Ajax je pozdravil raka na modih, tako da bo pomembna pridobitev Borussie tudi v osmini finala lige prvakov. V Dortmundu bo sicer v nedeljo gostoval Augsburg.

Mladi hrvaški branilec RB Leipziga Joško Gvardiol se bo danes spopadel z močnim napadom Bayerna, pri katerem izstopa Nemec Jamal Musiala. Foto: Reuters

RB Leipzig, pri katerem se dokazuje nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, želi izkoristiti zdesetkanost zvezdniške zasedbe iz Münchna. Bayern bo do konca sezone pogrešal poškodovanega vratarja Manuela Neuerja in Francoza Lucasa Hernandeza, vsaj do februarja pa bo odsoten tudi Senegalec Sadio Mane. Vrzel med vratnicama Bavarcev bo poskušal zapolniti Švicar Yann Sommer.

Težave s poškodbami pa imajo tudi rdeči biki, saj bodo pogrešali prvega čuvaja mreže Petra Gulacsija kot tudi mladega francoskega zvezdnika Christopherja Nkunkuja, najboljšega strelca bundeslige. Bo pa za derbi z Bavarci pripravljen Timo Werner, ki je zaradi poškodbe gležnja preskočil SP 2022 v Katarju. Zanimivo je, da sta tako Leipzig kot Bayern v vseh tekmovanjih nepremagana že 13 tekem zapored.