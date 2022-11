Peta zaporedna zmaga Bayerna, ko so zabili 22 golov

Bayern München po zanje povprečnem začetku sezone zdaj vse melje pred sabo. Werder Bremen so v 14. krogu premagali s 6:1. Na zadnjih petih tekmah so tako skupaj zabili kar 22 golov in vseh pet seveda tudi dobili.

Od prejšnjega kroga je nova vodilna ekipa prve nemške bundeslige Bayern München, ki igra za svoj 11. zaporedni naslov državnega prvaka. Zdaj so dobili še peto zaporedno tekmo, skupaj pa na 14 zabili kar 47 golov.

Bayern je vse dvome o zmagovalcu razpršil že v prvem delu, v katerem na začetku sicer ni blestel, Eric Maxim Choupo-Moting je celo zapravil enajstmetrovko, branil je vratar Jiri Pavlenka. Toda nato je med 22. in 28. minuto domača ekipa zadela trikrat, dvakrat Serge Gnabry in Leon Goretzka, kar je bilo ob prvem zadetku Jamala Musiale že dovolj za mirno nadaljevanje tekme. Bavarci so spet udarili še ob koncu tekme, ko sta v razmaku treh minut zadela Gnabry za "hattrick" in Mathys Tel.

Od vodilnih ekip je v torek igrala še Borussia Dortmund, ki je gostovala pri Wolfsburgu in se opekla. Domači so gostom sicer prepustili terensko premoč, sami pa so udarili ob začetku in koncu tekme, ko sta zadela Micky van de Ven in Lukas Nmecha. Dortmund je tako ostal na četrtem mestu.

Union Berlin je na zadnjih treh tekmah nemške bundeslige osvojil le tri točke, najmanj med prvimi šestimi na lestvici. In tako s prvega zdrsnil na tretje mesto. Na tekmi 14. kroga proti 13. Augsburgu bi se moral vrniti na zmagovalno pot, če namerava resno kandidirati za naslov nemškega prvaka.

Nemško prvenstvo, 14. krog: Torek, 8. november:

Wolfsburg : Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Bayern München : Werder Bremen 6:1 (4:1)

Bochum : Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Stuttgart : Hertha Berlin 2:1 (1:1)



Sreda, 9. november:

18.30 Köln - Bayer Leverkusen

20.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

20.30 Leipzig - Freiburg

20.30 Schalke - Mainz

20.30 Union Berlin - Augsburg