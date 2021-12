Kampl zvečer kapetan v Berlinu, v soboto Der Klassiker v Dortmundu

V uvodni tekmi 14. kroga nemškega prvenstva se bosta zvečer v Berlinu pomerila Union in RB Leipzig. Pri gostih bo kapetanski trak drugič zapored nosil nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. V soboto bo v ospredju veliki derbi v Dortmund, kjer se bosta pomerila vodilni dvojec Borussia in Bayern München, v središču zanimanja pa bo nekdanji as rumeno-črnih Robert Lewandowski, zdaj pa že vrsto let izjemen strelec Bavarcev, ki bo nastopil prvič po tem, ko je v Parizu ostal brez zlate žoge.