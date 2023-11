Vse bolj vroče v boju za vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V enajstem krogu nemškega prvenstva bo drugi Bayern, ki je v prejšnjem krogu na derbiju s 4:0 odpihnil Borussio Dortmund, v soboto gostil Heidenheim. Ranjene Dortmundčane čaka nova izjemno težko naloga, saj se bodo mudili na gostovanju pri tretjem Stuttgartu, s katerim so po točkah izenačeni. Tako Bayern kot Borussia sta bila sicer med tednom uspešna v ligi prvakov. Bayern je ugnal Galatasaray, Dortmund pa Newcastle.

V ligi prvakov je bil med tednom uspešen tudi tretji nemški predstavnik RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom. Leipzižani so ugnali Crveno zvezdo, v domačem prvenstvu pa jih na zadnji tekmi kroga v nedeljo zvečer čaka spopad s Freiburgom. Še pred tem bo vodilni Bayer gostil Union Berlin, ki je slabo vstopil v sezono in je trenutno ne mestih, ki vodijo v izpad iz lige.

Nemško prvenstvo, 11. krog:

Petek, 10. november:

Sobota, 11. november:

Nedelja, 12. november:

Lestvica: