Bayern po hudi zaušnici čaka veliki derbi

V desetem krogu nemškega prvenstva bo v ospredju veliki derbi bundeslige med Borussio Dortmund in Bayernom iz Münchna. Klassiker bo še toliko bolj zanimiv, saj se Bavarci v dvoboj podajajo z grenkim priokusom, med tednom so namreč senzacionalno izpadli že v drugem krogu pokalnega tekmovanja proti tretjeligašu Saarbrücknu. RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom, ki se je prav tako že poslovil od možnosti za pokalno lovoriko, bo pred derbijem gostil Eintracht Frankfurt. Vodilni Bayer bo v soboto gostoval pri Hoffenheimu.

Deseti krog bundeslige bo postregel z največjim derbijem v Nemčiji. Bayern se v obračun podaja z drugega mesta, z dvema točkama za vodilnim Bayerjem iz Leverkusna, Dortmund je četrti še z dvema točkama zaostanka več. V središču pozornosti so pred derbijem predvsem Bavarci, ki so v sredo šokantno izpadli iz nemškega pokala, potem ko je tretjeligaš Saarbrücken dosegel gol v 96. minuti za zmago z 2:1. Tako navijači kot strokovnjaki so po srečanju predstavo Bayerna označili za sramotno, zato bodo na derbiju še toliko bolj pod pritiskom. To bo 134. klassiker od ustanovitve bundeslige.

Borussia Dortmund bi z morebitno zmago na lestvici prehitela Bayern. Foto: Guliverimage

Bavarce lahko pred srečanjem z optimizmom navdajajo zadnji derbiji proti Dortmundčanom, saj Bayern na derbijih ni izgubil na zadnjih desetih medsebojnih tekmah, od tega je na devetih izmed desetih dosegel zmago. Bavarci so imeli boljši niz proti Borussii Dortmund le v letih 1998–2002, ko so bili neporaženi na enajstih zaporednih medsebojnih tekmah, tako da bi zasedba Thomasa Tuchla v soboto v primeru ugodnega izida lahko ta rekord izenačila. Skupno je Bayern na dozdajšnjih 133 medsebojnih srečanjih zmagal 66-krat, Dortmund le 32-krat.

A svoje načrte imajo tudi Dortmundčani, ki so neporaženi na zadnjih 17 tekmah v bundesligi. Zadnji poraz so jim prizadejali ravno Bavarci, ki so bili aprila v Münchnu boljši s 4:2. Obe ekipi sta obenem tudi še edini neporaženi zasedbi v tej sezoni bundeslige. To bo hkrati tudi prvi derbi za Harryja Kana, ki je poleti okrepil Bayern.

Nemško prvenstvo, 10. krog:

Petek, 3. november:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Lestvica: