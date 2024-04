Kaiserslautern čaka na finalnega tekmeca

V nemškem nogometnem pokalnem tekmovanju je znan prvi finalist tekmovanja. To je drugoligaš Kaiserslautern, ki je z 2:0 premagal tretjeligaša Saarbrücken, ki je na poti do polfinala izločil Karlsruhe, Bayern, Eintracht Frankfurt in Borussio Mönchengladbach. Bayer Leverkusen, ki v tej sezoni sploh še ne pozna poraza, se bo za finale v sredo potegoval z drugoligašem Fortuno Düsseldorf.