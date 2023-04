Presenečenje v Münchnu: Bayern ostal pred vrati polfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem pokalnem tekmovanju so nogometaši Freiburga v četrtfinalu poskrbeli za veliko presenečenje, saj so izločili prve favorite Bayern München z novim trenerjem Thomasom Tuchlom. Za zmago gostov z 2:1 je na Allianz Areni v 95. minuti z bele točke zadel Lucas Höler in poskrbel za slovo Bavarcev od tekmovanja. Eintracht iz Frankfurta je z 2:0 izločil tretjeuvrščeno ekipo bundeslige Union Berlin. Na prvi sredini tekmi je bil Stuttgart z 1:0 boljši od Nürnberga.