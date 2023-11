Aduta s klopi Šeško in Kampl nista rešila Leipziga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji so med tednom v ospredju pokalni spopadi. V šestnajstini pokala je tekmovanje končal RB Leipzig, ki je z 0:1 izgubil proti Wolfsburgu. Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta igrala od 73. minute. Bayern naj bi pri Saarbrücknu gostoval v sredo, a je usoda srečanja zaradi težav s pripravo zelenice še negotova, Borussia Dortmund pa bo v spopadu bundesligašev pričakala Hoffenheim.

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško je v tej sezoni že tresel mreže za RB Leipzig in to v vseh treh tekmovanjih. Trikrat je zadel v prvi nemški bundesligi, enkrat v ligi prvakov, dvakrat pa je bil uspešen v pokalu. Pri klubu se spopada z veliko konkurenco v napadu, tako da je dragocena vsaka minuta. Trener Marco Rose pa mu niti na torkovi pokalni tekmi ni namenil prve postave.

Razočarani Beni. Foto: Guliverimage Na zadnji ligaški tekmi, ko je Leipzig s 6:0 nadigral Köln, a tudi do konca jesenskega dela izgubil poškodovanega Danija Olma, je Radečan vstopil v igro v 73. minuti in se do konca srečanja vpisal med strelce. Nadomestni kapetan Leipziga Kevin Kampl je v soboto počival, na klopi za rezerviste pa je bil tudi na torkovi tekmi.

Leipzig je od 56. minuti igral z deseterico, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Yussuf Poulsen. Že od 14. minute pa so bili v zaostanku. Za Wolfsburg je zadel Vaclav Černy. Aduta s klopi, tista, ki bi lahko rešila Leipzig v šestnajstini finala pokalnega tekmovanja, pa sta bila prav Slovenca, Šeško in Kampl, ki sta vstopila v 73. minuti. A razpleta tekme nista obrnila.

Stuttgart, ki se vrača v vrh nemškega nogometa, je z 1:0 izločil presenečenje prejšnje sezone bundeslige Union Berlin. Drugoligaš St. Pauli, eden najstarejših nemških klubov z zelo številno navijaško bazo, je po podaljšku z 2:1 premagal Schalke.

Bayern pri Saarbrücku, a ...

V sredo naj bi pri tretjeligašu Saarbrücknu gostoval Bayern. Napovedal se je nogometni spektakel, razprodanih je vseh 16 tisoč vstopnic za stadion Ludwigpark, a jo je nato gostiteljem zagodla narava. Zaradi močnega deževja je zelenica na nedeljski tekmi z Dynamom iz Dresdna utrpela hudo škodo, srečanje so po enem polčasu prekinili, prireditelji pa se obotavljajo s končno odločitvijo, ali bodo lahko v sredo spravili pod streho atraktivno pokalno srečanje. Usoda bo tako znana šele na dan tekme.

