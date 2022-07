Nemške nogometašice do tretje zmage, Španke med osem na EP

Nemške nogometašice so dosegle tretjo zmago v skupinskem delu evropskega prvenstva v Angliji in se zanesljivo prebile v četrtfinale. Po zmagah nad Dankami in Špankami so danes na stadionu MK v Milton Keynesu na kolena položile še Finke s 3:0. Na drugem dvoboju v skupini B v Londonu so Španke ugnale Danke z 1:0 in se prebile med osem.

Osemkratne evropske prvakinje iz Nemčije so po zmagah nad Dankami s 4:0 in Špankami z 2:0 danes opravile še s Finkami. Za "elf" so na današnji tekmi zadele Sophia Kleinherne (40.), Alexandra Popp (48.) in Nicole Anyomi (63.).

V odločilnem dvoboju za drugo mesto v tej skupini so bile Španke v Londonu boljše od Dank, edini gol je v izdihljajih tekme - v prvi minuti sodnikovega podaljška - dosegla Marta Cardona.

Iz skupine A so se v četrtfinale že prebile Angležinje in Avstrijke, iz skupine D pa po dveh tekmah tudi Francozinje.

Nedeljska para skupine C sta Švedska - Portugalska in Švica - Nizozemska, ponedeljkova skupine D pa Islandija - Francija in Italija - Belgija.