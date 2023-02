Nemec pred poslastico prestal "pravo mučenje"

To bo ponovitev lanskega finala, na katerem je Liverpool v Parizu po zadetku Viniciusa Juniorja v 59. minuti in odlični predstavi vratarja Thibauta Courtoisa klonil z 0:1. V pripravi na ponovitev finala so si Redsi ogledali tudi posnetek obračuna v Parizu, za kar je strateg angleške ekipe Jürgen Klopp priznal, da je bilo "pravo mučenje." "Tekme nisem pogledal vse do tega konca tedna in zdaj sem se znova spomnil, zakaj je bilo tako. Bilo je pravo mučenje, ker smo odigrali dobro tekmo in bi lahko zmagali. Ravno to je tisto, lahko bi, pa nismo, ker so oni zadeli, mi pa ne," je dejal Klopp.

"Še enkrat smo videli izkušnje Reala in kako jih ne vznemirja dejstvo, če si druga ekipa priigra priložnosti. Niti za sekundo ne izgubijo samozavesti. Mislim, da te ekipe ne moreš spraviti v paniko. A kar nas je takrat malce držalo nazaj, je to, da smo igrali v finalu in nismo želeli tvegati. Preveč smo bili osredotočeni na varnost zaradi njihovih protinapadov," je finalno tekmo še komentiral Klopp.

Vinicius Jr. je odločil lanski finale. Foto: Reuters

Nemški trener verjame, da je njegova zasedba zdaj v veliko boljšem položaju kot pred tedni, v zasedbo so se po težavah s poškodbami začeli vračati tudi nekateri nosilci igre. Klopp je pri tem poudaril, da bo prav Real glavni pokazatelj, v kakšni formi je trenutno njegovo moštvo, ki je šele na osmem mestu premier lige, a kljub temu po številu točk blizu mestom, ki v naslednji sezoni zagotavljajo evropske nastope.

V zasedbi Redsov sicer visi vprašaj pri imenu Darwina Nuneza, ki je zadel na zadnji premierligaški tekmi Liverpoola, a nato tekmo zaradi poškodbe rame končal predčasno. "Obstaja možnost, da bo zaigral. Videli bomo, kako huda bo bolečina, in se odločili," je komentiral nemški trener.

"Kljub vsemu moramo ceniti te trenutke, to bo tekma Liverpoola in Reala, vsi smo jo sanjali, to se ne bo nikoli spremenilo in zagotovo bo posebna tekma. Pričakujem, da bodo navijači na Anfieldu v svojem elementu," je še dejal Klopp, ki je ob tem nanizal tudi nekaj hvalnic na račun Carla Ancelottija.

Carlo Ancelotti kljub težavam dveh svojih varovancev ni pretirano zaskrbljen. Foto: Reuters

Ancelotti samozavesten

Kloppu bo na drugi strani stal najuspešnejši trener v zgodovini lige prvakov, saj je ligo prvakov kot trener osvojil štirikrat. Italijan Liverpool pozna do potankosti, navsezadnje je leto in pol med epidemijo koronavirusa vodil tudi Liverpoolovega mestnega tekmeca Everton, v tistem času pa sta se trenerska velikana večkrat srečala. "Zame Liverpool nikoli ni izgubil svoje kakovosti. Pričakujemo napeto tekmo, zagotovo bomo veliko pod pritiskom in ne bomo imeli časa dihati. Vemo kaj pričakovati in dobro smo se pripravili na to," je dejal Ancelotti, ki z Realom v la ligi na drugem mestu zaostaja osem točk za vodilno Barcelono.

Ancelotii v Angliji ne bo mogel računati na Tonija Kroosa in Aurliena Tchouamenija, bo pa v zasedbi znova Karim Benzema. "Nisem zaskrbljen, ker imamo dovolj dolgo klop in igralce, ki lahko zapolnijo praznino ob njuni odsotnosti. Kdorkoli bo igral verjamem, da bo zaigral samozavestno in bo svoje delo opravil z odliko. Stanje Benzemaja pa izgleda dobro, obstaja velika možnost, da bo igral," je dejal strateg Reala, ki se je tako kot Klopp ozrl tudi proti lanskemu finalu. "Na to finale imam lepe spomine, res je bila izenačena tekma. V večini se strinjam z mnenje Kloppa, Liverpool je imel več posesti, mi pa smo bili odlični v obrambi. In če ti to uspe proti Liverpoolu potem lahko dosežeš nekaj velikega."

Po tekmi premora se vrača Karim Benzema. Foto: Reuters

Zelo samozavestno in z veliko optimizma pa srečanje pričakuje tudi hrvaški nogometaš Luka Modrić. "Pripravili smo se kot vedno, gledali smo tekme, videli kako igrajo, sicer pa skoraj vse igralce že res dobro poznamo. Velikokrat smo si že stali nasproti in vemo, kaj lahko pričakujemo. Vemo, kaj radi počnejo in kaj ne. Lahko smo povsem mirni. Pričakujemo težko tekmo na zgodovinskem stadionu z navijači, ki so res fantastični in bodo stali za svojo ekipo.

Real je na devetih medsebojnih obračunih do zdaj zmagal petkrat, Liverpool je bil boljši trikrat, enkrat pa sta se tekmeca razšla z remijem. Madridski klub je proti Redsem ostal neporažen na zadnjih šestih medsebojnih obračunih. Redsi so v zadnjih petih letih le enkrat izpadel v osmini finala, in sicer v sezoni 2019/20 proti Atletico Madridu z Janom Oblakom, na Anfieldu pa Liverpool v ligi prvakov ni izgubil na zadnjih sedmih tekmah. Real pa je s kar 14 naslovi daleč najtrofejnejša ekipa v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Liga prvakov, osmina finala, prva tekma: Torek, 21. februar, Anfield:

21.00 Liverpool - Real Madrid Verjetni začetni postavi:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Dozdajšnji obračuni Reala in Liverpoola:

Leto Kraj tekme Rezultat Strelci 1981 Pariz Liverpool 1:0 Real Kennedy 2009 Madrid Real 0:1 Liverpool Benayoun 2009 Liverpool Liverpool 4:0 Real Torres, Gerrard x 2, Dossena 2014 Liverpool Liverpool 0:3 Real Ronaldo, Benzema x 2 2014 Madrid Real 1:0 Liverpool Benzema 2018 Kijev Real 3:1 Liverpool Benzema, Bale x 2; Mane 2021 Madrid Real 3:1 Liverpool Vinicius Jr. x 2, Asensio; Salah 2021 Liverpool Liverpool 0:0 Real 2022 Pariz Liverpool 0:1 Real Vinicius Jr.

Preberite še: