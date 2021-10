Navijači želeli, navijači dobili Dončićev šov #video

Pravkar poteka prva pripravljana tekma med Dallas Mavericks in Utah Jazz. Slovenski košarkar Luka Dončić je v prvem polčasu, ki ga je Dallas dobil z 61:56, dosegel 19 točk in zbral šest skokov ter pet asistenc.

Konec čakanja za navijače Dallasa. Dočakali so prvo pripravljalno tekmo, ki jo je trener Jason Kidd začel s peterko Luka Dončić, Josh Green, Tim Hardaway jr., Kristaps Porzingis in Moses Brown. Slednji je novi obraz, ki je prišel iz Oklahome City. Hitro se je vklopil v sistem Dallasa in se prilagodil na Dončićevo igro ter bil uvodoma s petimi točkami najboljši strelec. Skrbi morda le slabše izvajanje prostih metov (1/3), pri čemer ni blestel že pri zadnjem delodajalcu, za katerega je bila 61,9-odstotno uspešen.

Kidd se je za prvo tekmo odločil, da ne bo računal na trojico košarkarjev, ki bodo priložnost dobili na naslednjih treh obračunih pred vstopom v novo sezono. Tako so Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, ki sta sicer začenjala tekme Dallasa, in novinec Frank Ntilikina dobili prost večer.

Dončićeve težave s trojkami so se končale v drugi četrtini

Navijači Dallasa so z zanimanjem pričakovali, kaj bo na parketu prikazal slovenski virtuoz. Vedeli so, da bo proti Utahu aktiven le v prvem polčasu, zato so upali, da bo raizgran že od samega začetka. Vsako njegovo potezo v American Airlines Areni so pozdravili z navdušenjem.

Dončić je imel uvodoma nekaj težav s trojkami, saj je uvodni zgrešil, sicer pa je bilo videti, da se v prvi četrtini ni pretirano oziral proti tekmečevem košu. Dosegel je pet točk, bil na parketu, ko je Dallas še vodil pri 12:9, nakar so gostje naredili delni izid 9:0 in začeli s krajšo prevlado na parketu.

Ko je v dvorani odmevala slovenska pesem, se je začela Dončićeva simultanka

Kidd ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih košarkarjev v uvodnih 12 minutah, ko so zaostajali z 22:31. Latvijski velikan Porzingis ni bil na ravni, kot so mnogi pričakovali. Očitno bo potreboval nekaj časa, da se navadi na nekoliko drugačno vlogo, saj je prisoten tudi v raketi in ne temelji zgolj vse na metih za tri točke.

Razmerje sil pa se je začelo na parketu obračati v korist gostiteljev, ko se je v dvorani v minuti odmora zaslišala pesem Hej, hej, kdor ne skače, ta ni Slovenc od slovenske glasbene skupine Gamsi. Navijači so sprva v njenih ritmih plesali na tribunah, nato pa so svoj ples uprizorili na parketu še košarkarji Dallasa.

Dončić je odlično sodeloval s centrom Williejem Cauley-Steinom, s katerim sta sprva približala Dallas na 32:36. Zlasti Dončić je skrbel za poteze, ki so navduševale občinstvo. Ko je zadel prvo trojko za 35:40, je izdatneje završalo. Po drugi, s katero je njegova ekipa zaostajala le še 41:43, še toliko bolj.

Pričakovano je bil prvo ime dvoboja. Dobrodošlo je bilo, da so se razigrali tudi njegovi soigralci. Podatek, da so Mavericks dobili drugo četrtino z 39:25, pove vse, kdo je bil pravi gospodar na igrišču. Od rezervistov sta pomemben delež prispevala Maxi Kleber in Jalen Brunson, Dallas pa je kmalu povedel s petimi točkami razlike (54:49). Prav takšna je bila ob koncu prvega polčasa, ko je piko na i z metom ob izteku časa postavil kdo drug kod Dončić in v statistiko vknjižil 19. točko (zbral je še šest skokov in pet asistenc), ki je bila tudi zadnja, saj ga Kidd, kot je napovedal, v nadaljevanju dvoboja res ni več poslal na parket.