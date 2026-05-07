Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
7. 5. 2026,
13.20

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vstopnice angleško prvenstvo Premier League Liverpool

Četrtek, 7. 5. 2026, 13.20

29 minut

Navijači Liverpoola preprečili veliko podražitev cen vstopnic

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Liverpool navijači Anfield | Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je napovedal zgolj triodstotno zvišanje cen vstopnic. | Foto Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je napovedal zgolj triodstotno zvišanje cen vstopnic.

Foto: Reuters

Po tednih burnih protestov in napetih pogajanj z navijaškimi skupinami je klub z Anfielda opustil triletni načrt za zvišanje cen vstopnic in napovedal kompromis. Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je napovedal zgolj triodstotno zvišanje cen vstopnic, kar je povezano z inflacijo.

Kot so sporočili iz Liverpoola, bo nato v sezoni 2027/28 sledila popolna zamrznitev cen vstopnic.

Prelomnica, poroča britanski tabloid Daily Mail, se je zgodila, potem ko se je stadion na zadnji domači tekmi spremenil v morje rumenih barv. Na tisoče navijačev je lastnikom Fenway Sports Group pokazalo "rumeni karton", navijači rdečih so držali transparente z napisom "Opozorilo: Duša Anfielda je v nevarnosti" in skandirali proti vodstvu kluba.

Liverpool je v uradni izjavi potrdil dogovor, dosežen s svojim svetom navijačev, in navedel, da bo triodstotno zvišanje veljalo le za splošno vstopnico in da potem ni načrtovanega nobenega zvišanja cen.

Skupina Spirit of Shankly, ki je bila med najbolj aktivnimi v protestih, je že zagrozila z novimi oblikami pritiska, vključno s tem, da bi navijaške tribune Kop pustili prazne na začetku sobotne tekme proti Chelseaju, vzporedno pa bi izpeljali kampanjo "brez funta na tleh", s katero bi navijače pozvali, naj ne zapravljajo ničesar pri prodajalcih na stadionu.

"Pozdravljamo odločitev kluba, da ne nadaljuje s prej napovedanim triletnim modelom," je izjavila skupina Spirit of Shankly in poudarila, da so protesti prinesli konkreten rezultat. Skupina je Liverpool pozvala tudi, naj razišče alternativne načine ustvarjanja prihodkov, namesto da bi stroške prelagal na navijače.

Preberite še:

Benjamin Šeško, Manchster United
Sportal Zadetek Benjamina Šeška dviguje prah
Pariz izgredi
Sportal V Parizu tradicionalni incidenti po uspehu nogometnega kluba
Gianni Infantino Fifa
Sportal Navijači ogorčeni nad norimi cenami, Infantino se zagovarja: To smo morali storiti
vstopnice angleško prvenstvo Premier League Liverpool
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.