Po tednih burnih protestov in napetih pogajanj z navijaškimi skupinami je klub z Anfielda opustil triletni načrt za zvišanje cen vstopnic in napovedal kompromis. Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je napovedal zgolj triodstotno zvišanje cen vstopnic, kar je povezano z inflacijo.

Kot so sporočili iz Liverpoola, bo nato v sezoni 2027/28 sledila popolna zamrznitev cen vstopnic.

Prelomnica, poroča britanski tabloid Daily Mail, se je zgodila, potem ko se je stadion na zadnji domači tekmi spremenil v morje rumenih barv. Na tisoče navijačev je lastnikom Fenway Sports Group pokazalo "rumeni karton", navijači rdečih so držali transparente z napisom "Opozorilo: Duša Anfielda je v nevarnosti" in skandirali proti vodstvu kluba.

Liverpool je v uradni izjavi potrdil dogovor, dosežen s svojim svetom navijačev, in navedel, da bo triodstotno zvišanje veljalo le za splošno vstopnico in da potem ni načrtovanega nobenega zvišanja cen.

Liverpool FC can confirm an update to its previously announced ticket pricing approach for future seasons.

Skupina Spirit of Shankly, ki je bila med najbolj aktivnimi v protestih, je že zagrozila z novimi oblikami pritiska, vključno s tem, da bi navijaške tribune Kop pustili prazne na začetku sobotne tekme proti Chelseaju, vzporedno pa bi izpeljali kampanjo "brez funta na tleh", s katero bi navijače pozvali, naj ne zapravljajo ničesar pri prodajalcih na stadionu.

"Pozdravljamo odločitev kluba, da ne nadaljuje s prej napovedanim triletnim modelom," je izjavila skupina Spirit of Shankly in poudarila, da so protesti prinesli konkreten rezultat. Skupina je Liverpool pozvala tudi, naj razišče alternativne načine ustvarjanja prihodkov, namesto da bi stroške prelagal na navijače.

