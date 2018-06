Napetost narašča, Olimpija bo kmalu razkrila Bišćanovo usodo

V Ljubljani pravkar poteka sestanek med predsednikom in trenerjem Olimpije. Milan Mandarić in Igor Bišćan sta se dobila že tretjič v tem tednu. Po današnjem sestanku bo tudi znana končna odločitev o tem, ali Zagrebčan ostaja trener zmajev. Klub jo namerava sporočiti malce pred 15. uro.

Navijači novopečenih prvakov, ki jih že prihodnji mesec čakajo zahtevni evropski izzivi v kvalifikacijah za ligo prvakov, bodo danes končno izvedeli, kakšna je prihodnost Igorja Bišćana. Štiridesetletni Hrvat je Olimpijo popeljal do dvojne krone, a pri tem storil kar nekaj potez, ki niso bile všeč predsedniku Milanu Mandariću. Bo vendarle ohranil trenersko žezlo v svojih rokah in poskrbel za novico, ki bi jo večina navijačev sprejela z velikim navdušenjem?

Od Bišćana do Stojanovića?

Slaviša Stojanović je lani vodil Rigo v Latviji in jo popeljal v Evropo. Foto: Twitter Bišćan ima z Ljubljančani sklenjeno pogodbo do konca sezone 2018/19. Če bo ostalo pri odločitvi, ki naj bi jo Mandarić po zagotavljanju naših virov sprejel že v ponedeljek, tako da naj bi bila naslednja sestanka z Bišćanom najbolj usmerjena k iskanju rešitve finančnih podrobnosti ob prekinitvi pogodbe, bo Olimpija morala hitro najti novega trenerja.

Prvi kandidat ostaja Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor in strateg, ki je do državne krone popeljal Domžale in Crveno zvezdo, se je v zadnjih dneh zavil v molk in noče komentirati govoric.

Olimpija naj bi težko pričakovano uradno novico o tem, kakšna bo Bišćanova usoda pri Olimpiji, sporočila okoli 14.40.