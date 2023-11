Napetost na Hrvaškem narašča: Nismo pričakovali, da bomo v takšni situaciji

Po petkovem porazu Slovenije proti Danski (1:2) bodo danes v kvalifikacijah za Euro 2024 na delu reprezentance v skupinah B, D in I. Vozovnico za veliko tekmovanje si z morebitno zmago nad Irsko že lahko priigra Nizozemska, veliki dan lahko dočaka tudi Wales, ki bi v primeru zmage nad Armenijo in porazom Hrvaške proti Latviji prav tako že dvignil vstopnico za Nemčijo, Hrvaška pa bi na ta način morala v dodatne kvalifikacije. Do uvrstitve na evropsko prvenstvo lahko v skupini I danes prideta tudi Švica in Romunija.

Hrvati v zahtevnem položaju

Danes bo v ospredju dogajanja zagotovo Hrvaška, ki bo ob 18. uri v predzadnjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo gostovala v Latviji. Izbranci Zlatka Dalića bodo lovili pomembno zmago v boju za neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. V skupini D si je mesto na prvenstvu že zagotovila Turčija, medtem ko za drugo vozovnico še poteka troboj med Walesom, Hrvaško in Armenijo. Drugo vozovnico si bi ob za njih sanjskem scenariju lahko zagotovil Wales, ki mora za to ugnati Armenijo, ob tem pa upati na pomoč Latvije proti Hrvaški, ki pa ima sicer že zagotovljeno mesto v dodatnih kvalifikacijah. Hrvaška mora za mesto na Euru Hrvaška mora danes premagati Latvijo v gosteh, Armenijo pa v torek na Maksimirju, pri tem pa upati, da Wales proti Armeniji in Turčiji ne osvoji maksimalnih šest točk.

Wales ima danes veliko priložnost. Foto: Reuters

Zlatko Dalić se je za te ključne tekme odločil povabiti nekaj novih igralcev. Dinamov Martin Baturina in Rijekov Marco Pašalić sta prvič v reprezentanci, po krajši ali daljši odsotnosti pa sta se vrnila Marko Pjaca in Marin Pongračić, zaradi poškodbe med drugim manjka Mateo Kovačić. Pred srečanjem je o težki situaciji spregovoril hrvaški kapetan Luka Modrić. "Nismo pričakovali, da bomo v takšni situaciji. Zgodilo se je, česar nihče ni pričakoval. Na to moramo zdaj pozabiti in poskusiti odigrati dve dobri tekmi. Imperativ je seveda zmaga. Upam, da se nam lahko poklopijo tudi rezultati iz drugih tekem, da se že uvrstimo na Euro. Osredotočiti se moramo na to, kar nas čaka. Ni nas strah," je bil jasen Modrić.

Nizozemska si lahko pribori mesto v Nemčiji. Foto: Guliverimage

V skupini B bo sobotno dogajanje sproščeno spremljala Francija, ki si je že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu, tokrat pa jo čaka srečanje z Gibraltarjem, ki je po šestih tekmah še brez točke. Drugo vozovnico pa si lahko že danes priigra Nizozemska, če bo uspela premagati Irsko. V tem primeru bo Grčija že krog pred koncem ostala brez možnosti za preboj na drugo mesto.

Nizozemci so po šestih odigranih srečanjih pri 12 točkah, dvakrat so izgubili proti Franciji, medtem ko so na prvi tekmi z Irsko slavili z 2:1. Na tisti tekmi je gol za zmago dosegel Wout Weghorst.

Irska, ki se sicer več ne more zavihteti na prvi dve mesti, se je sicer pred to tekmo znašla v bizarni situaciji, saj bi lahko povečala svoje možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo naslednje poletje s porazom proti Nizozemski. To pa zato, ker je njihovo edino upanje, da se bodo kvalificirali za turnir naslednje poletje, z uvrstitvijo v končnico prek lige narodov. Če bi premagali Nizozemsko, bi torej lahko namesto namesto zasedbe Ronalda Koemana na drugem mestu skupine končala Grčija. Rezultat, ki bi torej Nizozemce zaradi njihove uspešnosti v ligi narodov poslal v dodatne kvalifikacije, kar pa bi omejilo možnosti Irske za uspeh na tej poti.

Odprte karte v skupini I

Vse pa je še odprto v skupini I, kjer si lahko mesto na prvenstvu danes zagotovita Švica in Izrael. Švicarji bi si mesto v Nemčiji priborili z zmago nad Kosovim ali tudi z morebitnim remijem, vendar v tem primeru Izrael ne sme premagati Romunije. Ta si bo mesto na Euru priborila v primeru zmage ali remija z Izraelom, ki bi le v primeru zmage še upal na mesto na letalu za Nemčijo.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Portugalska, Slovaška, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: Že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija

