Najtežja naloga za Nantes - prihaja Mbappe in PSG

Nantes je z doseženimi 31 goli najmanj učinkovita ekipa zgornje polovice lestvice francoske ligue 1. In zdaj jih čaka še najtežja tekma – PSG. Na zadnjih 13 medsebojnih tekmah so jih premagali samo enkrat, Parižani pa so zmagali kar desetkrat. PSG je vse bolj vroč, sredi tedna so dobili tekmo lige prvakov z Realom Madridom.

Francosko prvenstvo, 25. krog: Petek, 18. februar:

Lille : Metz 0:0

R.K.: Zhegrova 90.+2/Lille Sobota, 19. februar:

Lens - Lyon

Nantes - Paris SG Nedelja, 20. februar:

Nice - Angers

Lorient - Montpellier

Reims - Brest

Rennes - Troyes

St. Etienne - Strassbourg

Bordeaux - Monaco

Marseille - Clermont