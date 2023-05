Na Otoku se še lahko zgodi senzacija

Danes bodo na delu še nogometaši Chelseaja, ki bodo rezultatsko krizo skušali zaustaviti proti Bournemouthu, Tottenham čaka srečanje s Crystal Palacom, Liverpool pa na Anfieldu čaka spopad z Brentfordom. V nedeljo zvečer bo Manchester United gostoval pri West Hamu.

Arsenalu želeni naslov polzi iz rok. Foto: Reuters

Chelsea je v zadnjem času padel v rezultatsko krizo, ki je najhujša v zadnjih tridesetih letih. Blues so trenutno na 12. mestu in se z zadnjimi porazi vse bolj bližajo tudi zadnjemu delu lestvice. Teoretično je še celo mogoče, da ekipa, ki je od lanskega poletja za okrepitve zapravila več kot 600 milijonov funtov, izpade iz premier lige. Chelsea, ki ga do konca sezone po današnji tekmi čakajo še srečanja z Nottinghamom, Manchester Cityjem, Manchester Unitedom in Newcastlom, ima namreč trenutno le 39 točk oziroma le devet več od mest, ki vodijo v cono izpada, ob tem so izgubili zadnjih pet od svojih šestih tekem, na katerih so skupaj dosegli le dva zadetka. Po matematičnih izračunih je sicer še mogoče, da bi se Chelsea senzacionalno poslovil od premier lige, če bi izgubil vse svoje naslednje tekme, ob tem pa bi Nottingham Forrest, Leicester in Leeds na svojih zadnjih tekmah nabrali vsak vsaj po deset točk, kar je zares malo verjetno oziroma praktično nemogoče. Glede na točkovno razliko bi Chelseaju sicer najverjetneje za ohranitev cele glave zadostoval že en remi.

V prejšnjih sezonah je bilo 39 točk vselej dovolj za obstanek v ligi, zadnja ekipa, ki je s tako točkovno bero izpadla, je bil Birmingham leta 2011. Kljub temu da bo Chelsea skoraj zagotovo obstal med elito, pa se zasedbi iz Londona obeta najslabša sezona po letu 1988.

