Čeferin jasno in glasno: Nogometa ni mogoče kupiti ali prodati

Evropska nogometna zveza Uefa je na kongresu v Bruslju pozdravila konec projekta tako imenovane superlige, v kateri je kot zadnji vztrajal madridski Real. Zmagal je nogomet, je ob tem povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Na kongresu sta v svojih nagovorih posebno zahvalo za vlogo pri dogovoru o koncu superlige Aleksander Čeferin in predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino dala predsedniku združenja evropskih nogometnih klubov oziroma po novem evropske klubske zveze EFC Naserju Al Helajfiju.

"Dragi Naser, tvoje vodstvo je imelo odločilno vlogo pri tem, da so se vsi vrnili v skupno ekipo. Hvala, ker sem bil od tega že utrujen," je dejal Čeferin predsedniku Paris Saint-Germaina in tudi vodji EFC.

"Čestitke predsedniku Čeferinu in Naserju, ki si zaslužita aplavz, saj nogomet zmaga, ko se nam uspe združiti," pa je povedal Infantino.

Načelni dogovor o rešitvi sporov glede superlige

Real Madrid, Uefa in EFC so v sredo sporočili, da so dosegli "načelni dogovor" o rešitvi "pravnih sporov glede evropske superlige", s čimer so končali konflikt, ki je poslabšal odnose med prestižnim španskim klubom, 15-kratnim zmagovalcem lige prvakov, in Uefo. V pravnem sporu med Realom in Uefo bi sicer odškodnina lahko dosegla tudi štiri milijarde evrov.

Projekt superlige, ki naj bi konkuriral ligi prvakov, se je začel leta 2021, glavni zagovorniki pa so bili Real Madrid, Barcelona, Juventus in šest angleških klubov. Vendar je zaradi ostrega nasprotovanja navijačev v Angliji in več evropskih voditeljev držav in vlad hitro propadel.

Čeferin: Nogometa ni mogoče kupiti ali prodati

Tudi Juventus je projekt opustil leta 2024, preden je Barcelona prejšnjo soboto pustila Real Madrid samega, ko se je umaknila iz superlige. "Nogometa ni mogoče kupiti ali prodati, ker pripada vsem," je še enkrat poudaril Čeferin.

Na novinarski konferenci po koncu kongresa Čeferin ni želel govoriti o podrobnostih dogovora. "Veseli smo, da se je ta nesporazum končal in da bomo naprej delali za dobro nogometa. Česa drugega ne morem povedati. Lepo, da smo spet enotni," je povedal.

"Tu ne gre za nikakršno balansiranje moči. Gre za enotnost v nogometu, ne za moč. Nogomet je zmagal in vesel sem, da lahko zdaj razmišljamo o dobrobiti nogometa," je povedal in na vprašanje, ali se mu zdi primerno, da bi v kratkem obiskal tekmo na stadionu Santiago Bernabeu, kjer igra Real Madrid, odgovoril: "Jaz nimam nobenih težav z obiskom tekme v Madridu. Prihodnji teden grem v Atene, nato v Milano, zakaj pa ne v prihodnosti tudi v Madrid."

Že med kongresom je predsednik Uefe podaril, da sta navkljub omenjenemu sporu s predsednikom Reala Florentinom Perezom obdržala raven spoštovanja.

