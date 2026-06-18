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Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
16.01

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liga prvakinj ŽNK Mura Nona

Četrtek, 18. 6. 2026, 16.01

1 ura, 36 minut

Murašice v ligi prvakinj najprej z Romunkami

Avtor:
STA

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Mura Nona pokalne zmagovalke | Nogometašice Mure None se bodo na turnirju drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj najprej pomerile proti igralkam romunskega Farula iz Constante. | Foto Filip Barbalić

Nogometašice Mure None se bodo na turnirju drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj najprej pomerile proti igralkam romunskega Farula iz Constante.

Foto: Filip Barbalić

Nogometašice Mure None se bodo na turnirju drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj najprej pomerile proti igralkam romunskega Farula iz Constante, je na spletni strani zapisala Nogometna zveza Slovenije. Na turnirju, gostitelj sicer še ni znan, bo drugi polfinalni par Austria Dunaj - Hajduk Split

Liga prvakinj bo v sezoni 2026/27 vstopila v svojo 26. izvedbo, drugo po uvedbi novega tekmovalnega formata s podobnim ligaškim sistemom kot v moški različici.

Tekmovanje se bo začelo 22. julija s prvim kvalifikacijskim krogom, najboljše evropske ekipe pa bodo pot do lovorike sklenile konec maja 2027 na Stadionu Narodowy v Varšavi. Najprej bodo na sporedu kvalifikacije, nato ligaški del z 18 ekipami, za konec pa še izločilni boji. Naslov brani Barcelona.

Danes je bil v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe žreb uvodnih dveh krogov tekmovanja, v katerem se bo v novi sezoni merilo 74 ekip. Mura Nona bo evropsko pot začela v drugem kvalifikacijskem krogu po poti državnih prvakinj.

Slovenske prvakinje čaka polfinalni obračun proti romunski ekipi Farul Constanta, tekme drugega kvalifikacijskega kroga pa bodo na sporedu 5. in 8. avgusta 2026.

Prvi kvalifikacijski krog bo namenjen državnim prvakinjam iz nižjeuvrščenih nogometnih zvez po lestvici Uefe. Po koncu drugega bo sledil še zadnji, tretji kvalifikacijski krog. Žreb tega bo na vrsti 11. avgusta, prve tekme 26. avgusta, povratne pa 2. septembra. V glavnem, ligaškem delu bo nastopilo 18 ekip. Žreb bo 4. septembra.

V po kakovosti drugem evropskem tekmovanju pod okriljem Uefe bodo igrale nogometašice Radomelj. Žreb 1. kroga kvalifikacij bo 11. avgusta.

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