Mura sklenila sodelovanje z Rijeko

NŠ Mura, ki že nekaj let neuspešno išče partnerja ali vlagatelja iz tujine, je zdaj sklenila novo sodelovanje. Z njim želijo povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali. Sodelovali pa bodo s hrvaškim klubom, ki ga dobro poznamo, s HNK Rijeka.

"NŠ Mura in HNK Rijeka sta vzpostavila sodelovanje, ki predstavlja pomemben korak pri uresničevanju športnih ambicij obeh klubov. Partnerstvo prinaša nove možnosti pri oblikovanju kakovostnejšega igralskega kadra, razvoju mladih nogometašev, izmenjavi strokovnega znanja ter ustvarja pogoje, da bo klub konkurenčnejši," so zapisali v NŠ Mura. Pred nekaj dnevi je novi trener HNK Rijeka postal Matjaž Kek, ki je klub z Rujevice uspešno vodil že pred leti.

"Sodelovanje temelji na skupni viziji razvoja nogometa in želji po ustvarjanju dodane vrednosti za oba kluba. Pomemben del sodelovanja predstavlja tudi možnost posoj igralcev med kluboma, kadar bo to v obojestranskem interesu in v skladu z veljavnimi predpisi. Takšen način sodelovanja bo klubu omogočal večjo fleksibilnost pri oblikovanju igralskega kadra, dodatno okrepil konkurenčnost članske ekipe ter hkrati prispeval k razvoju perspektivnih nogometašev," so še zapisali. Mura je v minuli sezoni prve slovenske nogometne lige končala na osmem mestu, Rijeka pa na lestvici hrvaške na četrtem.

Mura je bila v minuli sezoni prve lige osme. Foto: Jure Banfi "V sodobnem nogometu so kakovostna partnerstva pomemben del razvoja uspešnih klubov. To sodelovanje smo sklenili, ker verjamemo, da mora biti klub odprt za partnerstva, ki klubu prinašajo konkretno dodano vrednost," je povedal predsednik NŠ Mura, Robert Kuzmič. "Naš cilj je jasen, ustvariti želimo pogoje, da bo Mura iz leta v leto bolj konkurenčna, rezultatsko uspešnejša in dolgoročno stabilna. Sodelovanje s HNK Rijeka nam prinaša dodatne možnosti pri oblikovanju kakovostne ekipe, razvoju mladih igralcev in izmenjavi strokovnega znanja. Verjamem, da bomo s tem partnerstvom naredili pomemben korak naprej v razvoju kluba. Ob tem pa ostajamo zvesti identiteti našega kluba, vrednotam na katerih gradimo in jasno začrtani razvojni poti."