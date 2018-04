Mladi slovenski vratar na preizkušnji pri Manchester Unitedu

Britanski časnik Daily Mail poroča, da se bo mladi slovenski nogometni vratar Žan-Luk Leban preizkusil tudi med vratnicama slovitega Manchester Uniteda v konkurenci do 18 let.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leban je po poročanju časnika do zdaj treniral tudi z mladinsko ekipo Barcelone, 188 centimetrov visoki 15-letnik je sicer član varšavske ekipe Escola Varsovia. Leban je tudi član slovenske nogometne reprezentance do 16 let.