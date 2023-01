Mladi reprezentančni vezist Bosne in Hercegovine podpisal z Gorico

Zvonimir Petrović je postal polnopravni član slovenskega nogometnega kluba Gorica, potem ko je tam pol leta igral kot posojeni nogometaš poljske Korone Kielc, so vrtnice sporočile na uradni spletni strani. Dvaindvajsetletni vezist je podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24.

Mladi reprezentančni vezist Bosne in Hercegovine se je pred tem dokazoval v nogometni šoli domačega Viteza, že pri 18 letih pa je zapustil domovino in odšel v poljsko ligo.

Pri Koroni je najprej igral za mlajše selekcije, potem pa tudi za člansko. V prvi poljski ligi je zbral 37 nastopov. V jesenskem delu te sezone je nastopil na 13 tekmah v Prvi ligi Telemach.

"S klubom sem se o podaljšanju pogovarjal skoraj dva meseca. Načrti so mi všeč, prav tako imam podporo trenerja in uprave. Mislim, da je to prava rešitev za nadaljevanje kariere. Še veliko imam pokazati, predvsem pomagati v boju za obstanek. Gorica me je z izkazanim zaupanjem vrnila v življenje, zato sem se ji z novo pogodbo želel oddolžiti," je za spletno stran dejal Petrović.

