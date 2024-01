Mladi Nigerijec v koprskem napadu

Primorci pa so potrdili še en prihod. Kevin Čustović, 23-letni švedski desni bočni branilec, bo v Kopru ostal najmanj do konca naslednje sezone.

Koper v zimskem prestopnem roku kar spreminja igralski kader, med drugim se je vrnil Karlo Bručić, prišli pa so tudi Deni Jurić, Petar Petriško, Fran Tomek, Ahmed Sidibe in Tino Blaž Lauš. Odšli so Maks Barišić, Luka Kambič, Ramazan Orazov in Nardin Mulahusejnović.

Koper bo spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach začel 10. februarja, ko bo gostil Radomlje. Po jesenskem delu so Koprčani tretji na lestvici.

