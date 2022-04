Milanska velikana nocoj z lahko nalogo, vsaj na papirju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

AC Milan je Genoo to sezono premagal v ligi in pokalu.

AC Milan je Genoo to sezono premagal v ligi in pokalu. Foto: Reuters

Četveroboj za italijanskega prvaka se nadaljuje z velikonočnimi tekmami 33. kroga. Milanska kluba, ki sta na vrhu lestvice, igrata že v petek zvečer in s Spezio oziroma Genoo ne bi smela imeti težjega dela. Juventus igra v soboto, Napoli v ponedeljek.

AC Milan ima pred zadnjimi šestimi tekmami italijanskega prvenstva 2021/2022 68 točk. Je dve pred Interjem, a ima ta eno odigrano tekmo manj.

Inter s Samirjem Handanovićem bo z gostovanjem v La Spezii odprl 33. krog. V spomladanskem delu sicer ni tako prepričljiv kot jeseni. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo štirikrat. Decembra je Spezio doma premagal, pred letom dni pa je bilo v La Spezii 1:1. Spezia zaseda 15. mesto.

Še nižje pa je tokratni nasprotnik AC Milana, Genoa. Z le dvema zmagama je zgolj 19. AC Milan je na zadnjih desetih tekmah petkrat zmagal in petkrat remiziral. Genoo so v tej sezoni premagali že dvakrat: jeseni s 3:0 in januarja v pokalu s 3:1.

Italijansko prvenstvo, 33. krog: Petek, 15. 4.:

19.00 Spezia - Inter Milano

21.00 AC Milan - Genoa



Sobota, 16. 4.:

12.30 Cagliari - Sassuolo

14.30 Sampdoria - Salernitana

14.30 Udinese - Empoli

16.30 Fiorentina - Venezia

18.30 Juventus - Bologna

20.45 Lazio - Torino



Ponedeljek, 18. 4.:

19.00 Napoli - AC Roma

21.00 Atalanta - Verona