20-letni Madžar okrepil napad rdeče-belih

Dvajsetletni madžarski napadalec Miklos Barnabas Tanyi, ki ima tudi ameriški potni list se v Kidričevo seli iz Brežic, kjer je igral v jesenskem delu in na dvanajstih prvenstvenih nastopih dosegel devetnajst zadetkov.

Svojo nogometno kariero je začel v Združenih državah Amerike, kjer je pred prihodom v Slovenijo igral za drugo ekipo Detroita. V svojem prvem intervjuju za rdeče-bele je madžarski napadalec poudaril, da so ga v Kidričevem vsi lepo sprejeli, in da je hitro opazil za kakšno razliko gre med nogometom v tretji ligi in Prvi Ligi.

"Nogomet sem začel igrati s petimi leti na Madžarskem, z družino smo se pri mojih dvanajstih letih preselili v ZDA, kjer sem takoj začel z igranjem nogometa. Nazadnje sem bil v ZDA član Detroit Citya, kjer sem prvo leto igral v tretji ligi, drugo leto pa v drugi ligi. V Kidričevem sem že nekaj časa, vsi v klubu so me lepo sprejeli, način dela je seveda nekaj stopničk višji, a verjamem, da sem se prilagodil. Seveda si želim, da bom s svojimi igrami predvsem pa s svojimi zadetki čim bolj pomagal ekipi, glavni cilj je jasen, vsi v klubu imamo isti cilj in to je obstati med prvoligaši."

Miklos Barnabas Tanyi, bo v Kidričevem nosil dres s številko 7.

