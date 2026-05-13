Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
13. 5. 2026,
21.00

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NK Rijeka Dinamo Zagreb Dejan Petrović Miha Zajc

Sreda, 13. 5. 2026, 21.00

34 minut

Finale hrvaškega pokala

Miha Zajc in Dinamo do dvojne krone na Hrvaškem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Miha Zajc | Miha Zajc je z Dinamom prišel do dvojne krone | Foto Ana Kovač

Miha Zajc je z Dinamom prišel do dvojne krone

Foto: Ana Kovač

Miha Zajc, ki smo ga nedavno gostili v Sobotnem intervjuju, je z zagrebškim Dinamom osvojil dvojno krono. Prvenstvu, v katerem so si Zagrebčani naslov zagotovili predčasno, so dodali še pokal, potem ko so v finalu v Osijeku z 2:0 premagali Rijeko, ekipo nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza in slovenskega reprezentanta Dejana Petroviča.

Miha Zajc
Sportal Ganljiva izpoved Mihe Zajca, ki je našel srečo

Dinamo, ki je v svojem 25. finalu osvojil 18. naslov hrvaškega pokalnega zmagovalca, je bil v Osijeku precej boljši tekmec. V prvem polčasu - končal se je brez golov - je dvakrat zadel okvir vrat, v nadaljevanju pa si je pripravil veliko priložnosti. Eno je zapravil tudi Miha Zajc, ki je že premagal vratarja, a mu je veselje na golovi črti preprečil Branko Pavić.

Oba gola je dosegel Luka Stojković, prvega v 50. minuti z močnim strelom od daleč, drugega pa po prodoru in podaji Diona Drene Belja - slednji je zapravil tudi nekaj lepih priložnosti - v 57. minuti. Med goloma so imeli svojo edino pravo priložnost Rečani, zadeli so prečko. Zajc je igral do 73. minute, Svena Šunte, mladega reprezentanta Slovenije, tokrat ni bilo v Dinamovem kadru. Dejan Petrović je tekmo spremljal s klopi sicer branilca naslova, ki je lani osvojil dvojno krono.

Brinje : Aluminij, finale pokala
Sportal Izključitev v velikem finalu, Brinje v težavah na zgodovinski tekmi #vŽivo
NK Rijeka Dinamo Zagreb Dejan Petrović Miha Zajc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.