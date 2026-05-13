Miha Zajc in Dinamo do dvojne krone na Hrvaškem

Miha Zajc, ki smo ga nedavno gostili v Sobotnem intervjuju , je z zagrebškim Dinamom osvojil dvojno krono. Prvenstvu, v katerem so si Zagrebčani naslov zagotovili predčasno, so dodali še pokal, potem ko so v finalu v Osijeku z 2:0 premagali Rijeko, ekipo nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza in slovenskega reprezentanta Dejana Petroviča.

Dinamo, ki je v svojem 25. finalu osvojil 18. naslov hrvaškega pokalnega zmagovalca, je bil v Osijeku precej boljši tekmec. V prvem polčasu - končal se je brez golov - je dvakrat zadel okvir vrat, v nadaljevanju pa si je pripravil veliko priložnosti. Eno je zapravil tudi Miha Zajc, ki je že premagal vratarja, a mu je veselje na golovi črti preprečil Branko Pavić.

Oba gola je dosegel Luka Stojković, prvega v 50. minuti z močnim strelom od daleč, drugega pa po prodoru in podaji Diona Drene Belja - slednji je zapravil tudi nekaj lepih priložnosti - v 57. minuti. Med goloma so imeli svojo edino pravo priložnost Rečani, zadeli so prečko. Zajc je igral do 73. minute, Svena Šunte, mladega reprezentanta Slovenije, tokrat ni bilo v Dinamovem kadru. Dejan Petrović je tekmo spremljal s klopi sicer branilca naslova, ki je lani osvojil dvojno krono.