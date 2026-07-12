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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
12. 7. 2026,
9.15

Osveženo pred

4 minute

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Lionel Messi Lionel Messi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 12. 7. 2026, 9.15

4 minute

Po zmagi Argentine nad Švico (3:1)

Messi se je oglasil po veliki zmagi in s kletvico razvnel splet: poglejte, kaj je zapisal

Avtor:
A. T. K.

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Lionel Messi | Lionel Messi je bil navdušen nad uvrstitvijo Argentine v polfinale SP. | Foto Guliverimage

Lionel Messi je bil navdušen nad uvrstitvijo Argentine v polfinale SP.

Foto: Guliverimage

Nogometna reprezentanca Argentine si je kot zadnja zagotovila nastop v polfinalu letošnjega svetovnega prvenstva. Branilci naslova so v četrtfinalu v Kansas Cityju po podaljšku s 3:1 premagali Švico, ki se je po rdečem kartonu Embole morala znajti z igralcem manj. Lionel Messi se tokrat ni vpisal med strelce, a je bil kljub temu eden ključnih mož argentinske zmage. Po uvrstitvi med najboljše štiri je navdušenje delil tudi na Instagramu, kjer je z udarnim zapisom hitro pritegnil ogromno pozornosti.

"Ta ekipa je znova trpela, vendar nikoli ne neha verjeti. Spet smo med najboljšimi štirimi na svetu!!! Prekleto, gremo!!!" je na Instagramu zapisal argentinski zvezdnik Lionel Messi.

Objava je v vsega desetih minutah zbrala milijon všečkov, številka pa še naprej hitro narašča.

Argentino je v vodstvo v deseti minuti popeljal Alexis Mac Allister, ki je zadel po podaji Lionela Messija iz kota. Švicarji so v 67. minuti izenačili prek Dana Ndoyeja, odločitev pa je padla v podaljšku. V 112. minuti je za novo vodstvo Argentine zadel Julian Alvarez, končni izid pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka postavil Lautaro Martinez.

Messi in Argentina tako še naprej sanjata o ubranitvi naslova svetovnih prvakov. Do nove lovorike ju ločita le še dve zmagi.

Polfinalni obračun z Anglijo, ki je sinoči iz prvenstva izločila Norveško, bo v sredo, 15. julija, ob 21. uri v Atlanti. Drugi polfinale bosta dan prej v Dallasu, prav tako ob 21. uri po slovenskem času, igrala Francija in Španija. 

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