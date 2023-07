Mbappe zavrnil mastno ponudbo

Francoski nogometaš Kylian Mbappe je zavrnil bogato ponudbo Al Hilala iz Savdske Arabije, poroča časopis L'Équipe. Predstavniki arabskega kluba so se te dni mudili v Parizu, da bi poskušali prepričati francoskega napadalca, vendar so naleteli na negativen odgovor. Mbappe je klubu pojasnil, da nima namena oditi igrat v Savdsko Arabijo, ne za eno leto ne za več sezon. Še vedno se veliko govori o Real Madridu.

Al Hilal je PSG poslal ponudbo v višini 300 milijonov evrov za Kyliana Mbappeja, hkrati pa so zaprosili za dovoljenje kluba iz Pariza, da bi se lahko pogovarjali z igralcem. Ko so prejeli pozitiven odgovor od PSG, so odšli v Pariz, da bi poskušali nagovoriti igralca in njegovo družino - tudi z letno plačo 200 milijonov evrov in še dodatkom sponzorskih prilivov.

Mbappe tako vztraja pri svoji odločitvi, da izpolni pogodbo s PSG kljub poskusu kluba, da bi ga zdaj prodal in si vsaj delno povrnil ogromno investicijo, ki so jo v Parizu vložili v njegovo obnovitev pogodbe. Odločitev francoskega napadalca potrjuje, kot si razlagajo v Parizu, da ima Mbappe že sklenjen dogovor z Real Madridom za odhod naslednje poletje, ko se mu izteče pogodba s Parižani.

Real Madrid medtem ostaja potrpežljiv, čeprav je PSG že dobil nekaj klicev angleških klubov, igralec pa očitno razmišlja le o belem dresu. Ni izključena možnost, da bi se Madridčanom priključil že letos.

A obstaja velika verjetnost, da bo Mbappe ostal v Parizu. Prihodnje leto bo potekal Euro in bo kot kapetan vodil izbrano vrsto galskih petelinov, sanja pa tudi o udeležbi na olimpijskih igrah v Parizu, ki bodo sledile takoj za tem.