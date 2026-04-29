Martinez Novell po koncu sezone zapušča Toulouse

Španski strateg Carles Martinez Novell bo po koncu letošnje sezone zapustil francoskega nogometnega prvoligaša Toulouse. Španec je na klopi omenjenega kluba sedel tri sezone, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španec je na klop Toulousa sedel leta 2023, ko je nasledil Francoza Philippa Montaniera, ki je klub pripeljal iz druge v prvo francosko ligo, kjer je pod vodstvom Španca ostal vse do danes.

"Po treh čudovitih sezonah smo se odločili, da se bodo po koncu letošnje naše poti razšle," je izjavil Martinez Novell. Dodal je še, da klub zapušča z izjemno lepimi spomini, ki bodo za vselej ostali del njegovega življenja.

V sezoni 2023/2024 je bil sicer njegov predhodnik odpuščen, na njegovo mesto pa je sedel ravno Martinez Novell, ki je pred tem opravljal vlogo Montanierovega pomočnika. Pod njegovim vodstvom se je klub v naslednjih sezonah nahajal nekje na sredini lestvice francoskega prvenstva, ki se mu nasmiha tudi letos, saj po 31 odigranih tekmah zaseda deseto mesto med 18 moštvi.

Toulouse je uspešno nastopal tudi v letošnjem francoskem pokalu, kjer ga je v polfinalu izločil Lens.

Po poročanju francoskega časnika L'Equipe naj bi bil španski strokovnjak resen kandidat za novega trenerja španskega prvoligaša Girone.

