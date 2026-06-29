V taboru splitskega Hajduka je počilo. Marko Livaja, kapetan in največji ljubljenec navijačev, mora zaradi nespoštovanja klubske discipline zapustiti priprave v Sloveniji in se predčasno vrniti v Dalmacijo. Kaj si je privoščil 32-letni zvezdnik?

Še pred štirimi leti je bil Marko Livaja eden izmed hrvaških junakov, ki so "ognjenim" pomagali do izjemnega uspeha na svetovnem prvenstvu v Katarju (tretje mesto), med letošnjim mundialom pa se je znašel v povsem drugačni, bistveno manj junaški vlogi. Problematični zvezdnik splitskega Hajduka že nekaj časa več ne nastopa v dresu hrvaške izbrane vrste, hkrati pa doživlja manj uspešno poglavje z dalmatinskim klubom, kjer je po prihodu urugvajskega trenerja Gonzala Garcie izgubil stik z nekdanjo formo, ki ga je krasila v preteklosti in mu pomagala zgraditi kultni status v splitskem klubu.

Kazenski krogi? Sprl se je s trenerjem in ...

Zdaj je doživel Livaja nov udarec. Hajduk, ki se skuša vrniti na pot stare slave, a je pri tem tako neuspešen, da se vselej vrti v začaranem krogu in čaka na državni naslov že več kot dve desetletji, je na pripravah v Sloveniji. Tam je nanizal dva pozitivna rezultata na prijateljskih tekmah. S 4:0 je nadigral makedonsko Škendijo, z 1:0 ukrajinski Čerkasi, v sredo pa se bo predstavil še na gostovanju v Celju. Na dvoboju proti slovenskemu prvaku pa ne bo največjega zvezdnika. Samosvoj Dalmatinec, nogometaš z nespornim znanjem, a tudi burno preteklostjo in vzkipljivim značajem, mora namreč zapustiti priprave Hajduka v Sloveniji in se predčasno vrniti v Split. Klub ga je nagnal domov, ker ni spoštoval klubske discipline.

Marko Livaja se je vrnil v Split v začetku leta 2021, nato pa na 202 tekmah za Hajduk prispeval 104 zadetke in 50 asistenc. V prejšnji sezoni je pričakoval večjo minutažo, a ga je trener Gonzalo Garcia večkrat posadil na klop. Foto: Guliverimage

Na Gorenjskem se je zaradi nešportnih razlogov znašel na naslovnicah že lani, ko se je med pripravami Hajduka na Bledu zapletel v prepir in fizični obračun z enim izmed varnostnikov tamkajšnjih lokalov, tudi letos pa je postalo jabolko spora veseljačenje v enem izmed gorenjskih lokalov. Dalmatinski portal tako poroča, da jo je Livaja v družbi še sedmih soigralcev po petkovi zmagi Hrvaške na SP 2026, ura je bila že krepko čez polnoč, mahnil v lokal. Odšli so proslavit uspeh hrvaške reprezentance, ki si je z zmago nad Gano (2:1) zagotovila napredovanja v izločilni del, kjer jo v šestnajstini finala čaka poslastica proti Portugalski. Privoščili naj bi si eno pijačo, nato pa se vrnili v tabor Hajduka.

Ko je za njihovo dejanje izvedel novopečeni športni direktor Robert Graf, se je odločil za kazen. Tako je trener Garcia osmerici, ki si je privoščila nedovoljen nočni vložek, na nedeljskem treningu odredil posebno kazen. Morali so teči kazenske kroge. Medtem ko so soigralci nizali kroge, pa je Livaja dvignil glas in se sprl tako s trenerjem kot tudi s športnim direktorjem. Padale naj bi hude besede, nato pa je klub sprejel odločitev, da Livaja zapusti priprave v Sloveniji in se predčasno vrne v Split.

Kakšno bo nadaljevanje afere?

"Marko je neprecenljiv za klub, navijače in vse, ki imajo radi Hajduk in živijo zanj. Ta odločitev je bila sprejeta z enim samim razlogom – ker je Hajduk na prvem mestu. Vedno in za vedno,'' je sporočil klub, ki se v poletnem prestopnem roku zanima tudi za prihod občasnega slovenskega reprezentanta Dejana Petrovića. Temu je nedavno potekla pogodba z Rijeko.

Bi se lahko zgodilo še pred kratkim nepredstavljivo in bi največji ljubljenec navijačev splitskega Hajduka zapustil hrvaškega podprvaka? Foto: Guliverimage

Pri Hajduku se je tako zgodilo nekaj nepredstavljivega, saj je klub začasno zapustil prvi zvezdnik, s tem pa so se le še povečale govorice, da bi lahko zaradi nerazumevanja z glavnim trenerjem Garcio v bližnji prihodnosti zapustil klub. Zagotovo ga ne bo na prijateljskem obračunu v Celju, za katerega v Sloveniji vlada veliko zanimanje navijačev, na Hrvaškem pa bo v obdobju, ko se izbranci Zlatka Dalića pripravljajo na zelo zahteven izziv v šestnajstini finala SP 2026, v Torontu jih čaka dvoboj za biti ali ne biti z zvezdniško Portugalsko, še kako burno, saj se bo spremljalo nadaljevanje poletne drame z največjim zvezdnikom Hajduka.