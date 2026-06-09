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Avtorji:
S. K., STA

Torek,
9. 6. 2026,
19.19

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek
Saša Ilić Partizan Beograd Mario Jurčević

Torek, 9. 6. 2026, 19.19

57 minut

Partizan

Mario Jurčević dobil novega trenerja pri Partizanu

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Saša Ilić | Saša Ilić se vrača v Partizan, tokrat kot trener. | Foto Guliverimage

Saša Ilić se vrača v Partizan, tokrat kot trener.

Foto: Guliverimage

Srbski nogometni prvoligaš Partizan, katerega član je tudi Slovenec Mario Jurčević, je potrdil Sašo Ilića za novega trenerja. Kot je poročala agencija Tanjug, je Ilić podpisal dvoletno pogodbo.

Saša Ilić je na trenerskem mestu zamenjal Srđana Blagojevića, ki je v ponedeljek s klubom sporazumno prekinil pogodbo.

"Kariero sem končal leta 2019 in postal trener. To službo opravljam sedem let. Delal sem v klubih, ki so se borili tako za naslove kot za obstanek, in klubih, kjer so bili prioriteta mladi igralci. Pripravljen sem na to, kar me čaka pri Partizanu. Je pa to za zdaj največji izziv v karieri," je povedal Ilić.

Saša Ilić je otrok Partizana, za ta beograjski klub je igral v mladinskih selekcijah, pa nato v članski ekipi med letoma 1996 in 2005, preden se je podal v tujino, kjer je nosil drese Celte, Galatasarayja, Salzburga in AEL-a, leta 2010 se je vrnil v Beograd in igralsko kariero v Partizanu sklenil leta 2019.

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