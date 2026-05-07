Maribor z novimi lastniki? Predsednik odgovarja: V ozadju ni nič dobrega

Lastnik Maribora Acun Ilicali se je v pogovoru za Sportklub odzval na vroče govorice o morebitni prodaji kluba. Prav tako je pojasnil, zakaj se je moral od trenerske klopi vijoličastih posloviti Feđa Dudić, in namignil, da je že našel njegovega naslednika.

Sezona 2025/26 za klub iz Ljudskega vrta ne bo le četrta zaporedna, v kateri bodo 16-kratni državni prvaki ostali brez nove prvenstvene zvezdice. Zelo hitro se je za vijoličaste končala tudi pot v pokalu, prav tako pa za zdaj kaže, da to poletje pod Kalvarijo ne bodo spremljali evropskih tekem.

Pred dnevi se je moral tako po zadnjih razočaranjih s trenerskega stolčka umakniti Feđa Dudić, kar nekaj časa pa so se stopnjevale tudi vse konkretnejše govorice, da se iz mesta ob Dravi umika tudi turška vodstvena struktura z medijskim mogotcem Acunom Ilicalijem na čelu.

V nogometnih krogih se je začelo pojavljati ime grškega poslovneža Evangelosa Marinakisa, ki bi lahko nasledil Turka kot prvi mož Maribora, a Ilicali za zdaj trdi, da njegova zgodba na Štajerskem še ni zaključena.

Feđa Dudić je že tretji trener, ki je v tej sezoni zapustil klop Maribora. Pred tem sta se poslovila Radomir Đalović in Tugberk Tanrivermis, začasno je funkcijo opravljal tudi Radovan Karanović. Foto: Jure Banfi

Z Marinakisom niti besede o Mariboru

"Ker sem Turek, me takšne stvari ne presenetijo. V Turčiji je tega še več. Slovenijo cenim tudi zaradi tega, ker takšnih govoric ni toliko. Ampak so pa prisotne, to je nogomet, v nogometu so govorice stalnica. Turčija pa je tu na prvem mestu. Gospoda Marinakisa poznam. Včasih se dobiva in govoriva o nogometu. Pred dvema mesecema sva bila skupaj v Angliji. Ampak še nikoli nisva spregovorila niti ene besede o Mariboru. Če se takšne govorice pojavljajo neprestano, pa je treba pogledati, kaj se dogaja v ozadju. Kakšna operacija je v teku? Če se govorice ne ustavljajo in če ljudje ves čas slišijo, da Acun prodaja klub, o čemer nisem z nikomer govoril, me res zanima, kaj je v ozadju," se je v pogovoru za Sportklub razgovoril turški milijonar in namignil, da se za govoricami skriva nekdo, ki želi njega in njegove sodelavce očrniti pred navijači.

"Na svetu je ogromno zla, to sem okusil povsod – v Turčiji, v Angliji, morda tudi zdaj v Sloveniji. V teku je operacija, ki nas morda želi utruditi in nam vzeti energijo. Morda želijo sprovocirati navijače ali jih zmanipulirati. Ampak takšne stvari se mi v življenju ves čas dogajajo. Sem med tremi najbolj priljubljenimi Turki. Vse življenje poslušam neumnosti o sebi. Če bi vam skušal povedati, kaj vse o meni govorijo v Turčiji, bi vam vzel eno uro časa. V tem primeru si želim, da naši navijači s pametjo berejo novice, ki se načrtno objavljajo. Seveda je vse možno. Ampak mislim, da so vsi ljudje dovolj pametni in razumejo naslednje: če rečem, da nisem govoril z Marinakisom, potem so vse te govorice izmišljene. Kaj je v ozadju? Tega ne vem, ampak zagotovo nič dobrega. Imam dovolj izkušenj in to bo le nova izkušnja," pravi Ilicali.

Feđa Dudić je po mnenju Ilicalija ubral napačen pristop za trenutno zasedbo Maribora. Foto: Jure Banfi

To se lahko zgodi tudi Realu

Prvi mož vijoličastih je spregovoril tudi o slovesu Feđe Dudića in dal vedeti, da 43-letni strateg po njegovem mnenju ni imel pravega pristopa za trenutno zasedbo Maribora.

"Feđa je prišel sredi sezone in prevzel ekipo, ki ni bila sestavljena zanj. Je izjemno dobra oseba z dobrim srcem. V nogometu se tudi dobrim trenerjem ne izide. Xabi Alonso je odšel v Real Madrid, vsi so pričakovali, da bo uspešen, pa ste videli, kaj se je zgodilo. To se lahko zgodi v največjih klubih na svetu in seveda tudi v tako lepem klubu, kot je Maribor," je kolegom s Sportkluba zaupal Ilicali.

Zakaj Dudiću ni uspelo unovčiti kakovosti, ki jo trenutni kader vijoličastih vsekakor premore? "Če se od Benjamina Tetteha pričakuje, da bo 60 metrov tekel po desnem krilu v obrambo, potem v napadu ne bo dober. Naš trener je bil izjemna oseba in zagovarja dober nogomet, ampak ekipa ni bila zgrajena za to filozofijo. Zato stvari v Mariboru niso delovale. Tega se zavedamo in to bomo popravili," pojasnjuje lastnik Maribora.