''Potrdil je vse, kar je bilo videno pred prihodom in informacije, ki smo jih imeli na voljo. Gre za nadarjenega fanta, ki ima nekaj več. Značajsko je zelo skromen, lačen dokazovanja in nogometne uveljavitve. Ob izjemni fizični moči pa se odlikuje s tehničnimi sposobnostmi, razumevanjem igre in hitro sprejema zahteve. Etienne je zanimiv igralec, ki bo potreboval določen čas za prilagajanje, saj prihaja z druge celine in bo dobil ustrezno mero potrpežljivosti. Glede na to, kar je prikazal med treningi in tekmami v Turčiji, pa verjamem, da bo ob njegovih prizadevanjih ta čas kratek,'' je petega zimskega novinca predstavil športni direktor Maribora Marko Šuler.

Pred njim je 16-kratni slovenski prvak odprl vrata še Maksu Barišiću (Koper), Pijusu Sirvysu (Panevezys), Lanu Vidmarju (Kety Bistrica) in Redwanu Bourlesu (brez kluba).

Etienne Beugre ostaja v vijoličastem, pridružil se nam bo kot polnopravni član.



23-letni napadalec iz Slonokoščene obale si je izbral dres s št. 13, podpisal pa je pogodbo, veljavno do poletja 2025.#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokZima2024 pic.twitter.com/z10vO717fD — NK Maribor (@nkmaribor) February 1, 2024

Potrebno bo urediti še papirologijo

Maribor je z Beurgejem sklenil pogodbo do leta 2025, na prihod v Maribor pa bo še treba počakati do ureditve zahtevane papirologije. "Zadeve smo dorekli in našli rešitev s klubom. Gre za prestop iz kluba AS Denguele, pri katerem je bila plačana manjša odškodnina. Z določenimi odstotki ob nadaljnji prodaji. Etienne se vrača domov zaradi zahtevanih birokratskih zadev, vmes pa bo delal po načrtu, ki mu je bil dodeljen s strani strokovnega štaba. Pridobivanje vize za državljane Slonokoščene obale namreč traja nekoliko dlje, kar smo tudi pričakovali, zato smo že prej sprožili zahtevane postopke. Upamo in verjamemo, da bo šlo vse po načrtih kot pri pridobitvi vizuma za Turčijo, ko se nam je pridružil pravočasno. Glede na kakovost, ki jo premore, smo z njim dobil profil igralca, katerega smo iskali v želji po raznolikosti v fazi napada. Ogromno dela je še pred nami, pri tem, kako uspešen bo, pa bo največ odvisno do njega samega,'' sporoča Šuler.

Mariborčani bodo 6. februarja odigrali srečanje proti Bistrici. Če bo nastopil tudi Etienne Beugre, bo nosil dres s številko 13. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Etienne Beugre je v jesenskem delu za AS Denguele odigral 13 tekem in zabil sedem golov. ''Vesel sem, da sem podpisal pogodbo, zahvaljujem se vsem v klubu. Soigralci in trenerji so mi zelo pomagali v teh dneh, saj ni bilo lahko zamenjati okolja. Prišel sem neposredno iz Slonokoščene obale v Turčijo, se boril po najboljših močeh in si priboril pogodbo. Storil bom vse, da upravičim zaupanje in pokažem, kaj zmorem. Imel sem nekaj ponudb, iz Afrike in Evrope, a sem se odločil sprejeti izziv v Mariboru, ko sem dobil vse informacije o klubu. Po skupnih dneh med pripravami se je izkazalo, da sem se pravilno odločil. Všeč mi je način igre moštva, ki stremi k posesti, želi igrati. Želim prispevati svoj delež, z namenom, da bi pomagal k še boljši igri in skupnim uspehom. Začetno prilagajanje in sporazumevanje so mi olajšali Jug, Repas ter Soudani, ki govorijo francosko, zato mi je bilo tudi lažje dojeti trenerjeva navodila ter sprejeti zadeve, ki sodijo zraven. Zdaj si želim le, da v domovini čimprej dobim vsa potrebna dovoljenja in se dokončno pridružim soigralcem tudi v Mariboru,” je po sklenitvi dogovora dejal Beugre, ki je dobil povabilo v selekcijo U23 (pred tem ni bil član mlajših reprezentanc), a ga ni sprejel, saj bi se v nasprotnem primeru zaradi časovnega terrnina moral odreči možnosti za preizkušnjo. Namesto na reprezentančno akcijo v Dubaj se je odpravil v Belek in postal novi član NK Maribor.

Vijolice bodo generalko pred spomladanskim delom odigrali 6. februarja, ko se bodo pomerili z drugoligašem Bistrico.