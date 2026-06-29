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Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
16.01

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Enzo Maresca Pep Guardiola Manchester City Premier League

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 16.01

1 ura

Zaveda se zahtevnosti in pričakovanj

Maresca nasledil Guardiolo na klopi Manchester Cityja

Avtor:
STA

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Enzo Maresca | Enzo Maresca je novi trener Manchester Cityja. | Foto Reuters

Enzo Maresca je novi trener Manchester Cityja.

Foto: Reuters

Italijanski strateg Enzo Maresca bo na klopi Manchester Cityja nasledil Španca Pepa Guardiolo, je danes sporočil angleški klub. Šestinštiridesetletni Maresca je podpisal za tri leta.

Za Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Guardiole v članski zasedbi.

"Manchester City je klub, ki ga dobro poznam, zato take priložnosti nisem hotel izpustiti. Zavedam se zahtevnosti dela in pričakovanj navijačev," je ob tem za spletno stran kluba dejal Maresca.

Guardiola se je poslovil po zaključku minule sezone. V Manchestru je preživel deset sezon in osvojil 20 lovorik, med drugim šest naslovov angleškega prvaka, tri FA-pokale, evropsko ligo prvakov, evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo.

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